Amerikaan Andrew August temt Koppenberg, Tars Poelvoorde kwam voor top tien en wordt zesde

Slechts twee landgenoten streden bij de U19 voor een podiumplaats: de Waal Antoine Jamin en Waregemnaar Tars Poelvoorde. Ze finishten naast elkaar op rang vijf en zes.

“Ik was redelijk goed weg”, vertelde Poelvoorde na afloop. “Bij de start werd ik als laatste van de tweede rij afgeroepen. Tijdens de eerste beklimming van de kasseien van de Koppenberg waakte ik erover mezelf niet op te blazen. Denk dat ik rond positie twintig het veld indraaide. Daarna passeerde ik mannetje voor mannetje. Want sommigen waren tijdens de eerste klim over hun toeren gegaan. In de laatste ronde pikte ik aan bij de renners die om de tweede plaats aan het strijden waren. De Brit Akers reed snel van ons weg. Met drie zaten we samen aan de voet van de Koppenberg. Eén iemand (Vaclav Jezek, red.) kon nog wegrijden en de derde plek pakken.”

Net geen vijfde

Poelvoorde moest in de sprint op de kasseien van de Koppenberg ook de Hongaar Barnabas Vas en Antoine Jamin laten voorgaan. “Ik strand op een half wiel van de vijfde plaats”, zuchtte Poelvoorde. “Eigenlijk was ik naar hier gekomen voor een plaats binnen de top tien. Ik kon meestrijden voor een plaats op het podium. Akers en Jezek horen tot de betere renners van deze juniorenlichting. Na mijn debuut in de Wereldbeker in Maasmechelen, waar het parcours niet meteen mijn ding was, keek ik hard uit naar de cross op de Koppenberg. Ben blij dat ik hier een goed figuur sloeg.”

Op naar Niel

Voor het EK komend weekeinde in Namen is Poelvoorde invaller. “Jawel, misschien is de EK-selectie wat te vroeg gemaakt”, beaamde Poelvoorde. “Geen nood, er komen heel mooie crossen aan. Vrijdag 11 november is Niel mijn volgende wedstrijd. Een dikke week later volgt de Wereldbeker in Overijse. Ik hoop er daar weer bij te zijn. De Druivencross wordt sowieso op een lastig parcours gereden. Ik kijk ook uit naar de veldrit in Kortrijkvan 26 november want voor mij is dat bijna een thuiscross.”