Amélie Van Impe haalt in eerste proftoernooi meteen finale: “Ook voor mij een verrassing”

TENNISAmélie Van Impe zette 2021 op schitterende wijze in. De 16-jarige studente was op haar eerste proftoernooi meteen goed voor een plaatsje in de finale. Op het 15.000 dollartoernooi in het Portugese Monastir kwam Van Impe zelfs dicht bij winst tegen de Tsjechische Anna Siskova (0-6, 6-4, 7-6).

“Het was wat koffiedik kijken wat ik waard zou zijn op mijn eerste proftoernooi en het was toch een beetje een verrassing dat ik tot in de finale raakte”, geniet Van Impe na van haar sterke prestatie. “Siskova begon toch als favoriete aan de finale. Zij staat in de buurt van de top vijfhonderd in de wereld, maar zij maakte toch behoorlijk wat fouten en daardoor kon ik de eerste set binnen halen (0-6).”

“In de tweede set raakte Siskova beter op dreef en die set wist zij dan weer te winnen. Winst zat er in de derde set zeker in, want bij een 5-4-stand kreeg ik een wedstrijdbal. Die veegde zij weg en finaal haalde Siskova de winst binnen”, gaat Van Impe voort. “Natuurlijk is er dan wat ontgoocheling, maar ik had mezelf niks te verwijten. Na die finaleplaats bleef ik in Portugal. In het volgende toernooi werd ik in de eerste ronde uitgeschakeld. In mijn derde toernooi op Portugese bodem overleefde ik de eerste ronde. Corona zorgde ervoor dat het toernooi werd stopgezet.”

Van Impe is dus pas 16 jaar, de studente uit Wichelen hoopt ooit profspeelster te worden. “Op de WTA heb ik nog geen ranking, maar bij de U18 duik ik net de top honderd binnen en met mijn zestien lentes ben ik natuurlijk een van de jongste spelers in die ranking. Dit jaar hoop ik zowel enkele juniorentoernooien en enkele 15.000 dollartoernooien te spelen om zo mijn ranking bij de junioren wat op te krikken.”

Werken aan details

Voort progressie maken is natuurlijk de uitdaging. Met Alain De Vos heeft ze in ieder geval een ervaren coach aan haar zijde. “In Wilrijk is Alain mijn coach. Hij had ook al Alison Van Uytvanck onder zijn hoede en ik steek natuurlijk veel van hem op”, besluit Van Impe. “Technisch sta ik al behoorlijk ver, maar het werken aan details zorgt ervoor dat ik mijn niveau weet op te krikken.”