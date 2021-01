Amélie Van Impe: “Eerste finaleplaats in proftoernooi is ook voor mij een verrassing”

“Het was wat koffiedik kijken wat ik waard zou zijn op mijn eerste proftoernooi en het was toch ietwat een verrassing dat ik tot in de finale raakte. In de finale begon Siskova toch als favoriete aan het toernooi. Zij staat in de buurt van de top 500 in de wereld, maar zij maakte toch behoorlijk wat fouten en zo kon ik de eerste set binnen halen (0-6). In de tweede set raakte Siskova beter op dreef en die wist zij dan weer te winnen. Winst zat er in de derde set zeker in, want bij een 5-4-stand kreeg ik een wedstrijdbal. Die veegde zij weg en finaal haalde zij de winst binnen. Natuurlijk is er dan wat ontgoocheling bij, maar ik had mezelf niks te verwijten. Na die finaleplaats bleef ik in Portugal. In het volgende toernooi werd ik in de eerste ronde uitgeschakeld. In mijn derde toernooi op Portugese bodem overleefde ik de eerste ronde. Corona zorgde ervoor dat het toernooi werd stopgezet.”