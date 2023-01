Amelia Waligora knalt naar eerste winst op een vijfsterrentoernooi: “Met vertrouwen naar Turkije”

tennisDe 17-jarige Amelia Waligora slaagde er in om het prestigieuze vijfsterrentoernooi van Tenniscentrum Alken op haar naam te schrijven. In finale haalde Waligora het na een driesetter van Axana Mareen. Na haar zege moest de Lommelse zich reppen richting het 15.000 dollar-toernooi van Antalya.

Met Amelia Waligora tegen Axana Mareen stonden er in Alken twee speelsters tegenover elkaar die recent een plek binnen de top duizend op de wereldranglijst bemachtigden. Waligora staat op de 930ste plaats, Mareen op nummer 969. Beide speelsters zorgden reeds zaterdag in zeer genietbare halve finales voor vuurwerk: Mareen verraste de als eerste geplaatste Lara Salden met 7-6, 3-6, 6-4 en Waligora had tegen Zara De Schutter ook een driesetter nodig: 6-7, 6-4, 6-2. In de finale werd het opnieuw een aangenaam kijkstuk. Het was uiteindelijk Waligora die na een 7-6, 4-6, 6-3-overwinning met de hoofdprijs aan de haal ging.

Primeur

“Ik stond 7-6 en 4-1 voor, maar toen keerde Axana de situatie om en kon ik in de tweede set geen spel meer redden”, aldus Waligora. “Gelukkig liet ik me niet uit mijn lood slaan en kon ik in de derde set wel afronden. Dit is de eerste keer dat ik een vijfsterrentoernooi win. Nochtans zijn de snelle indoorcourts niet meteen mijn favoriete ondergrond. Ik blik dus zeer tevreden terug op de voorbije week. In 2020 en 2022 kon ik hier het toernooi niet uitspelen, ik ben gelukkig dat het deze keer wel lukte.”

Waligora, die normaal nog een jaar ITF-juniorentennis voor de boeg heeft, concentreert zich vanaf nu helemaal op het profcircuit. Meteen na de finale ging het met coach India Maggen van Tennis Vlaanderen richting luchthaven. De komende twee weken speelt Waligora immers 15.000 dollar-toernooien in het Turkse Antalya. “Ik maakte in 2022 mijn debuut op het profcircuit en haalde onder meer de kwartfinale op het 25.000 dollar-toernooi van Koksijde. Het is dus de bedoeling dat ik op dat circuit nu verder groei. Deze week gaf me alleszins veel vertrouwen.”

Mannen: Verstegen-Dubail

Bij de mannen ging de finale in Alken tussen de Nederlander Quin Verstegen en de Waal Julien Dubail. Zoals verwacht werd het in kwartfinale een spektakelstuk tussen Verstegen en Olivier Rojas, de twee laatste winnaars van het toernooi. Na een heus servicegevecht haalde Verstegen het na drie tiebreaks: 6-7, 7-6, 7-6. Tegen de eveneens vlot serverende Lars Verwerft won Verstegen in halve finale met 6-4, 7-6. Voor Dubail ging het via Benjamin D’Hoe (7-6, 6-4) en Maikel De Boes (6-3, 6-4) naar de finale.

