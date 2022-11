Ameen Al-Dakhil (STVV): “Opletten voor eventueel schokeffect bij Seraing”

Opletten voor eventuele schokeffect bij Seraing

“Toch gaan we altijd uit van eigen kracht”, weet de ex-speler van Standard Luik. “In Westerlo deden we het uitstekend en toonden we een voorbeeldige mentaliteit. Vechten voor elkaar en samen één sterk blok vormen is de kracht van dit STVV. Onze organisatie staat altijd op punt. Een pluim voor onze coach Bernd Hollerbach. Hij weet alles uit onze groep te halen. Seraing is zeker geen makkie en eigenlijk een vervelende ploeg om tegen te spelen, maar dat is STVV ook (lacht). Of het dit seizoen niet is gebleken dat we een grote spits missen? Is daar in de pers niet genoeg over geschreven? Onze spitsen kunnen ook dodelijk efficiënt zijn. Dat is in Westerlo gebleken en gaan we trachten te herhalen in Seraing. De bedoeling is om de stop in te gaan met een zes op zes tegen Seraing en Cercle Brugge. Dan mogen we naar boven kijken”, besluit Ameen Al-Dakhil uit Budingen.