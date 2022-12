Ameen Al-Dakhil (STVV): “Historische bekerzege bij Club Brugge geeft ons extra vertrouwen voor het competitieduel op Stayen tegen Zulte Waregem”

Wat een historische overwinning van STVV in de Croky Cup bij Club Brugge. Niemand in Sint-Truiden had op voorhand durven dromen van een zinderende 1-4 overwinning. De Kanaries flikken een megastunt en zijn klaar om de competitie volgende week dinsdag te hervatten met een thuisduel tegen Zulte Waregem.

Bezig aan een ijzersterk seizoen is de talentrijke Ameen Al-Dakhil. De ex-speler van Standard Luik is helemaal ontbolstert onder de vleugels van T1 Bernd Hollerbach. Hard werken blijft de boodschap voor Ameen Al-Dakhil, die één dag na de geweldige stunt in Brugge al bezig is met het volgende duel tegen Zulte Waregem.

“We hebben genoten van die historische zege”, stak Ameen Al-Dakhil uit Zoutleeuw van wal. “Uiteraard blijven we nuchter in Sint-Truiden en trainen we in functie van Zulte Waregem. Iedereen sprak in Sint-Truiden over die megastunt. We hebben geschiedenis geschreven en stoten verdiend door naar de kwartfinales.”

“Buiten het eerste halfuur kwamen we niet meer in de problemen”, wil Al-Dakhil nog even terugblikken op die stuntzege in de Croky Cup. “Een tikkeltje geluk? Dat hebben we afgedwongen door in Brugge te durven voetballen. We gingen hoog druk zetten en met onze presssing had Brugge het vrij lastig. Met dan een trefzekere Gianni Bruno in onze rangen kunnen we elk team pijn doen. Voor mij is deze overwinning niet echt een grote verrassing. Natuurlijk was Club Brugge favoriet en dachten we dat het een aartsmoeilijke avond ging worden. We hebben de laatste weken hard gewerkt op alle vlakken om klaar te zijn voor het tweede luik van de competitie en beker. Tijdens de oefenwedstrijden bleek iedereen scherp en dat hebben we bewezen in Brugge. Die kwalificatie is dubbel en dik verdiend. Een zege die ik nooit meer zal vergeten. En waarschijnlijk vele jaren een gespreksonderwerp gaat worden tijdens de feestdagen.”

Zulte Waregem

“Op 12 november speelden we onze laatste wedstrijd voor het WK in Qatar”, vervolgt de betrouwbare verdediger. “We verloren pijnlijk op Stayen met 0-1 van Cercle Brugge. Komende dinsdag krijgen we Zulte Waregem over de vloer. Tijd om onze fans te verwennen. Het is de laatste wedstrijd in 2022. Tegen Zulte Waregem zal het zeker niet van een leien dakje lopen. De mannen van Mbaye Leye staan op een derdelaatste plaats, maar we mogen ze zeker niet onderschatten. Ze gaan vechten voor elke bal en trachten het ons zo moeilijk mogelijk te maken. Toch zijn we voor eigen publiek favoriet, want die historische zege zal ons extra vertrouwen schenken. Ons doel is binnen de top acht eindigen. Momenteel staan we op een tiende plaats en blijft alles mogelijk. Willen we echter onze ambities waarmaken, dan moeten die drie punten in eigen huis blijven. Ik heb er alle vertrouwen in.”

“Er zijn de feestdagen, maar we blijven de komende dagen trainen. Op de club zal er uiteraard ook rekening worden gehouden met Kerstmis. Er is besloten door de staf en spelers om aan elkaar geschenken uit te delen. Het is te zeggen niet aan iedereen hé (lacht). We moeten een nummer trekken en aan die speler een cadeautje voorzien. Wie ik getrokken heb? Ik zal het je zeggen, maar niet in het artikel schrijven, want het moet nog geheim blijven (knipoog). Verder houden we het rustig met op kerstavond een familiefeest. We moeten scherp blijven voor de komst van Zulte Waregem”, besluit de 20-jarige Al-Dakhil van Iraakse afkomst.