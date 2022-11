Ameen Al-Dakhil en STVV mogen weer naar boven kijken: “Opletten voor schokeffect na trainerswissel bij Seraing”

Terug van het strafbankje is verdediger Ameen Al-Dakhil. Hij verwacht dat de Kanaries de stop ingaan met een zes op zes. “Hoe ik de wedstrijd beleefde vorige week in Westerlo? Stresserend als je vanop het strafbankje moet toekijken”, begon de talentrijke Ameen Al-Dakhil zijn verhaal tussen twee trainingen in op Allerheiligen. “Zeker als je weet dat mijn tweede gele kaart tegen OH Leuven onterecht was. Ach, gedane zaken nemen geen keer. De focus gaat volledig naar Seraing.”

“De Métallos hebben hun coach José Jeunechamps na de competitienederlaag tegen Union bedankt voor bewezen diensten”, vervolgt de vaste waarde in de verdediging van STVV. “Seraing staat met 11 op 45 op de voorlaatste plaats in de Jupiler Pro League en T2 Jean Sébastien Legros moet zorgen voor het eventuele schokeffect. De Luikenaars zullen ons zeker bestrijden met het mes tussen de tanden. In hun situatie is het van moeten winnen om uit de kelder van de rangschikking te kunnen geraken. We zijn dus gewaarschuwd. Een trainerswissel kan wel degelijk voor het nodige schokeffect zorgen. Kijk maar naar Sporting Charleroi dat Antwerp versloeg.”

Voorbeeldige mentaliteit

“Seraing is zeker geen makkie en eigenlijk een vervelende ploeg om tegen te spelen, maar dat is STVV ook. (lacht) Of het dit seizoen niet is gebleken dat we een grote spits missen? Is daar in de pers niet genoeg over geschreven? Onze spitsen kunnen ook dodelijk efficiënt zijn. Dat is in Westerlo gebleken en gaan we trachten te herhalen in Seraing. De bedoeling is om de stop in te gaan met een zes op zes tegen Seraing en Cercle Brugge. Dan mogen we naar boven kijken”, besluit Ameen Al-Dakhil uit Budingen.