Ameen Al-Dakhil en STVV gaan met 1-2 onderuit tegen Standard: “Concentratie was niet honderd procent”

Ontgoochelde Al-Dakhil

“Dit is balen”, zei een ontgoochelde Ameen Al-Dakhil vlak na de wedstrijd. “We gaven twee doelpunten in geschenkverpakking weg. In de eerste helft vonden we onze draai niet. Standard was uitgekookt en we hadden het moeilijk met hun hoge pressing. Ik had natuurlijk graag gewonnen tegen mijn ex-club. Ik heb nog vele vrienden in Luik. Die gaan mij deze week waarschijnlijk wel jennen. Vanwaar die vermijdbare tegendoelpunten? De concentratie was niet honderd procent. Om tegen teams als Standard te kunnen winnen, moet je van bij de aftrap de focus aanhouden. Of het andermaal niet is gebleken dat een balvaste spits ontbreekt in de kern? Bwa. De bal vooraan bijhouden, is wel een werkpunt. Toch kregen we na de aansluitingstreffer nog kansen genoeg om een gelijkspel uit de brand te slepen. We mogen deze nederlaag niet dramatiseren. Standard was dodelijk efficiënt. Wel moeten we uiteraard lessen trekken uit de gemaakte fouten en op naar Zulte Waregem.”