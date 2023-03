Ambitieuze Thomas Crols is nieuw bij de Red Lions: “Hier ga ik opnieuw honderd procent voor”

HockeySamen met nog enkele andere hockeybeloften was er deze week ook een plek voor Dragons-spits Thomas Crols in de 27-koppige groep Red Lions die bondscoach Michel van den Heuvel richting het EK bekendmaakte. “Op dit moment had ik de selectie nog niet verwacht, maar nu ga ik voluit proberen mijn plek te veroveren”, aldus Crols.

De 19-jarige Thomas Crols was vorige week toch ietwat verrast toen hij het nummer van technisch directeur Adam Commens op zijn mobiele telefoon zag verschijnen. De boodschap: Crols mocht definitief aansluiten bij de rotervaren groep Red Lions. Met een eerste training startte dinsdag de voorbereiding op het EK in augustus in Mönchengladbach. In de aanloop naar dat EK spelen de Red Lions nog twaalf Pro League-matchen: vier in Londen en acht op het Wilrijkse Plein in Antwerpen.

“Het was inderdaad wel even schrikken”, glimlacht Crols. “Ik ben zeer ambitieus en mikte op een selectie na de Spelen in Parijs of misschien zelfs al na het EK. Dit komt dus sneller dan verwacht. Nu ik er bij ben, ga ik er honderd procent voor. Ik ben hier in de eerste plaats om te leren, maar tegelijk wil ik ook druk zetten en proberen mijn plaats binnen deze groep te bemachtigen. Ja, sedert vorige week vormen de Spelen in Parijs een doel (lacht).”

Gegroeid bij Dragons

Crols deed de voorbije seizoenen al veel ervaring op bij Dragons. In Brasschaat kreeg hij snel de kans om te evolueren tussen toppers als onder meer Florent Van Aubel, Felix Denayer, Loic Van Doren, Simon Gougnard, de Australiër Blake Govers en de Argentijnse internationals Nicolas Della Torre en Lucas Martinez. “Natuurlijk heeft het me ook geholpen dat we met Dragons aan een ijzersterk seizoen bezig zijn”, zegt Crols. “Vorige week dienden we Léopold de eerste nederlaag van het seizoen toe. De connectie tussen de spelers is perfect en Craig Fulton en assistent Michael Cosma geven me veel vertrouwen. Voor ons is het natuurlijk jammer dat Fulton einde april naar de nationale ploeg van India trekt. We zullen hem missen, maar iedereen is wel blij voor hem. Met Dragons komt het heus goed.”

Op korte termijn zijn de sportieve doelstellingen voor Crols duidelijk: met Dragons wil hij in mei in eigen huis de ‘Belgian Hockey Finals’ spelen en bij de Red Lions hoopt hij tijdens enkele Pro League-matchen kansen te krijgen. “Ik ben een harde werker”, zegt hij. “Het laatste jaar heb ik op fysiek vlak zeer grote stappen gezet. Daar pluk ik nu de vruchten van.”

Topsportmentaliteit van geen vreemden

Die topsportmentaliteit heeft Crols van geen vreemden. Mama Laurence Courtois stond in de jaren ’90 aan de top van het Belgische tennis en bereikte in 1996 de 46ste plaats op de wereldranglijst. “Tennissen deed ik vroeger zuiver voor het plezier met vrienden”, aldus Crols. “Hockey kwam al snel op mijn pad en daarvan maakte ik mijn prioriteit.”

Crols passeerde vlot het eerste jaar Handelsingenieur en startte intussen met een vriend een online business e-commerce. “Aanvankelijk was ook dat een leerschool, maar in december zijn we echt goed gestart”, besluit hij. “Door de drukke agenda is het best mogelijk dat de studies een beetje naar de achtergrond verdwijnen. Hockey verdient nu alle aandacht.”

