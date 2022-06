Ambitieus Patro Eisden hervat de trainingen en legt de lat hoog: “80-jarig bestaan vieren met promotie naar 1B”

Op de eerste publiek training van het nieuwe seizoen tekenden de aanwinsten Tom Pietermaat en Kevin Kis samen met 16 andere kernspelers meteen present. De meest in het oog springende transfer was die van Tom Pietermaat. Na acht jaar Beerschot koos de 29-jarige middenvelder voor Patro Eisden.

Nieuwkomers kiezen voor ambitieus project van Patro

“Door de degradatie van Beerschot stond ik voor de keuze ofwel serieus inleveren ofwel de ontbinding van mijn resterende eenjarig contract”, zegt Pietermaat. “Na een eerste contact met Patro had ik direct een goed gevoel. De club tekent voor een ambitieus project, werkt professioneel en bood me een driejarige verbintenis aan. Daarenboven trainen we voormiddag zodat ik nadien voluit tijd kan vrijmaken voor mijn dochtertje.”

Ook Luikenaar Kevin Kis koos voor Patro Eisden. De Lommelse linkerverdediger speelde zeven seizoenen in 1B en was de twee voorbije jaren actief voor Lommel, waar hij einde contract was. “Bij Lommel telde in vorig seizoen het meest aantal speelminuten van de voltallige kern”, zegt Kis. “Waarom ik voor Patro koos? De club straalt van ambitie en wil op korte tijd een reeks hoger spelen. Die uitdaging wil mee aangaan. Volgend seizoen promoveert de top drie naar 1B. Patro moet daarbij horen”, aldus de in Herstal wonende Kis.

Andere nieuweling is Denderspits Sam Valcke. Ondanks dat Dender via de eindronde een reeks hoger mocht spelen, koos Valcke voor Patro Eisden. “Ik was aan een nieuwe uitdaging toe. Patro gelooft in mij en ikzelf wil de club aan doelpunten helpen om de beoogde promotie af te dwingen”, zegt Valcke. De Denderspits die vorig seizoen achtmaal voor Dender scoorde, kreeg omwille van de eindronde een extra weekje vakantie en sluit deze week aan bij de groep. Ook Nathalien Amoah werd aan de kern toegevoegd. Deze 20-jarige rechterflankspeler met een Nederlands-Ghanese nationaliteit maakte deel uit van de U19 lichting bij Napels en wil bij Patro verdere stappen in zijn carrière zetten. Ik speelde bij de beloften van Napoli en mocht regelmatig met de A-kern meetrainen. Een transfer naar Antwerp ketste in laatste instantie af. Bij Patro hoop ik verdere stappen te zetten en me in de kijker te spelen”, aldus Amaoh.

Vertrekkers en nieuwtjes

Naast de inkomende transfers zijn er ook vertrekkers. Luca Napoleone (Wilz, Luxemburg), Din Sula (Virton), Arne Naudts (Tienen). Davy Brouwers speelt volgend seizoen voor Houtvenne, maar blijft deeltijds bij de jeugdwerking van Patro betrokken. Geert Smets wordt de nieuwe commercieel manager. Hij vervulde eerder die functie bij STVV en KV Oostende. In november worden de werken aangevat van de inmiddels goedgekeurde jeugdcomplex.

Ook het oefenprogramma ligt grotendeel vast. Confrontaties tegen Belgische en Nederlandse teams zorgen voor interessante affiches. Zo speelt Patro thuis tegen Jonathan Zeist (2/7), Willem II (6/7) RWDM (16/7), MVV (19/7), Houtvenne 23/7) en Belisia (30/7). Buitenhuis oefent men tegen Pelt (27/7), Hades (3/8) en Lierse (6/8).