Amber Tysiak verlaat OH Leuven en maakt toptransfer naar West Ham United: “Een prachtige club met een rijke geschiedenis”

vrouwenvoetbal super leagueIn het nieuwe jaar een toptransfer realiseren. Dat is al één ding dat Amber Tysiak in 2023 van haar lijstje kan schrappen. De 22-jarige verdedigster maakt de overstap van OH Leuven Women naar de huidige nummer vijf in de Engelse eerste klasse West Ham United.

OH Leuven Women haalde Tysiak in april 2020 weg bij KRC Genk Ladies. Op 18 februari 2021 maakte ze haar debuut bij de Red Flames. “Na twee en een half mooie seizoenen bij OH Leuven stapt Amber nu over naar de Women’s Super League in Engeland. Good luck Amber”, klinkt het op de website van de Leuvenaren.

Ook CEO Peter Willems reageerde: “We werken sinds enkele jaren in een specifieke structuur met onze vrouwenwerking en die werpt haar vruchten af”, stelt Willems op OHLeuven.com. “We zien het niveau van onze ploegen in de competitie jaarlijks vooruitgaan en ook het aantal internationals die we als club afleveren, stijgt gestaag.”

“Eén van onze speelsters maakt nu de stap naar één van de beste, zo niet de beste vrouwencompetitie in de wereld. Dit is voor ons het signaal dat de ingeslagen weg de juiste is en dient als voorbeeld voor al het jonge talent dat zich bij ons verder ontwikkelt. We maken speelsters beter en klaar om het allerhoogste uit hun carrière te halen.”

Erg enthousiast

Amber Tysiak liet op de website van haar nieuwe club al een reactie optekenen. “Ik ben erg enthousiast om te tekenen voor West Ham United”, stelt Tysiak. “Dit is een prachtige club met een rijke geschiedenis en ik ben erg blij om hier te zijn.”

“Ik heb mijn research gedaan en ik weet dat West Ham een historische, hardwerkende ploeg is die altijd spelers heeft gehad die onvermoeibaar werken voor de badge (embleem op de shirt, red.). Ik heb het team een paar keer zien spelen en ik zie een groep spelers die goed samenwerken en samen de strijd aangaan. Ze geven zich altijd 100 procent in elke wedstrijd en ik kijk er naar uit om daar deel van uit te maken”, besluit Tysiak.

Coach Paul Konchesky is blij met zijn eerste transfer van 2023. “Iedereen bij West Ham United is verheugd dat Amber zich bij het team heeft gevoegd”, zegt Konchesky aan whufc.com. “Amber is een kalme centrale verdediger, die speelt met een volwassenheid die haar leeftijd te boven gaat, en zij heeft haar kwaliteit op het hoogste niveau getoond voor zowel club als land.

“We zijn heel blij dat we met Amber weer een getalenteerde, jonge speelster aan onze ploeg kunnen toevoegen en ik kijk er naar uit om de rest van het seizoen en daarna met haar samen te werken”, besluit Konchesky.

