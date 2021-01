Amber Tysiak en OHL zijn niet opgewassen tegen sterk RSCA: “We hebben toch iets mooi getoond”

“De uitslag is misschien wel terecht, maar toch eerder overdreven. We hebben wel iets mooi getoond en konden zeker nog een goaltje meegepikt hebben”, luidt de analyse van Amber Tysiak. “Ik denk niet dat er een overwinning of een gelijkspel had ingezeten. We hebben ons gewoon al goed geweerd en maakten het hen moeilijk.”

“Bij momenten hadden we echt wel een kans. Zo kregen we op het einde van de eerste helft, bij een 1-0-stand, een mooie kans en hadden we zomaar met 1-1 kunnen gaan rusten. Dat lukte echter niet. We wisten dat het in de tweede helft moeilijk zou worden en dat was ook zo.”

Maatje te groot

Voor de winterbreak zat OHL echt wel in een goede flow. “Die break heeft ons allemaal zeker deugd gedaan. We zaten niet stil en kregen een individueel programma mee. Het is ook zo dat er sommige meisjes, waaronder ik, met examens zitten, wat die break toch iets zwaarder maakte.”

“Of die goede flow er nog steeds is ondanks de nederlaag? We hebben geen tijd nodig om er weer in te komen en zijn nog steeds die goede lijn aan het doortrekken. Anderlecht is nu eenmaal de top in België en nog een maatje te groot voor ons.”

Vertrouwen getankt

“We zijn zeker geen stappen terug aan het zetten. Integendeel, ik denk dat we elke week de nodige stappen vooruit aan het zetten zijn. We hebben een jonge ploeg, leren elke week bij en zijn nog altijd goed bezig. Zo’n wedstrijden tegen Anderlecht zijn misschien wel de leukste wedstrijden omdat je dan jezelf kan meten met de top. We hebben eruit geleerd, weten dat we er nog niet zijn en weten wat er in de toekomst beter moet.”

De Leuvenaren kijken volgende week opnieuw Anderlecht in de ogen. “Of we vertrouwen getankt hebben uit afgelopen weekend? Ja eigenlijk wel. We hebben echt wel een goede eerste helft gespeeld, waarbij we hen in problemen brachten. Ze geraakten daardoor ook niet in hun spel.”

Quote Er zit toekomst in deze ploeg en Anderlecht heeft dat in mijn ogen zeker wel gemerkt Amber Tysiak

“In de tweede helft zaken we een beetje weg omdat we de aanvallende impulsen nog niet echt hebben. Er zit toekomst in deze ploeg en Anderlecht heeft dat volgens mij zeker wel gemerkt. Bij ons is het veld kleiner en dan gaan zij niet diezelfde ruimtes hebben. Als we dezelfde mentaliteit aan de dag kunnen leggen, zit er misschien wel iets mooi in.”

