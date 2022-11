Amber Tysiak en OH Leuven Women behouden maximum na zege tegen Standard: “We hebben gewoon ons spel gespeeld”

De eerste helft verliep potig met heel veel duels en bijhorende fouten. Daardoor lag het spel vaak stil. “We weten dat als we tegen Standard spelen dat het altijd man op man is en dat we dus stevig moeten zijn. Dat is niet echt ons spel”, zegt Amber Tysiak voor de camera van Eleven Sports. “We probeerden dat ook uit te spelen, maar natuurlijk kan je niet heel de tijd vermijden. Ik vind wel dat we er rustig zijn onder gebleven en dat we gewoon ons spel hebben gespeeld.”

Het was Tysiak zelf die na een hoekschop de score wist te openen. Van Kerkhoven verdubbelde nog voor de rust de voorsprong. “Het was voor ons comfortabeler voetballen tot wanneer Ampoorter in een opbouwfase in de fout ging”, vult coach Jimmy Coenraets op de clubsite aan. “Ze gaf de bal veel te gemakkelijk cadeau en Standard deed dan waar ze heel goed in zijn: één omschakelfase en één doelpunt.”

“Dan was het toch nog even bibberen. We voelden dat het toch even moeilijk werd, dat we ons vooral onder druk lieten zetten en dat we iets minder wilden voetballen uit angst op potentieel gevaar. Dat was een beetje het beeld. Er was dan ook heel veel opluchting toen Janssens de 3-1 kon maken na een omschakelmoment.”

Flow behouden

“Van een toch wel hele mooie mentale overwinning (2-3) tegen Anderlecht was het heel belangrijk om de flow erin te houden. Dat hebben we deze keer kunnen doen. Ik herinner me nog dat we vorig jaar op een dinsdagavond wonnen van Club YLA, super euforisch waren en vier dagen later de boot ingingen tegen AA Gent. Het was zaak om de juiste mindset en motivatie te vinden en dat hebben we gedaan. Ik vond ons ook de betere ploeg. Veel balbezit dat we hebben omgezet in echt dominantie. We controleerden de wedstrijd heel goed.”

Dinsdag volgt al de volgende wedstrijd voor de Leuvenaren. Opnieuw is Standard de tegenstander. Deze keer in de Beker van België. “We weten dat ze ons heel vurig zullen ontvangen. Er was heel veel teleurstelling en woede na de nederlaag zaterdag. Ze gaan revanche willen nemen. Het is aan ons om onze huidige flow te proberen te bekrachtigen en ervoor te zorgen dat we de halve finale van de beker halen, wat volgens mij voor Standard op dit moment een grote doel is dan de competitie”, besluit Coenraets op OH Leuven.com.

