Amber Gesquiere (Hermes Oostende) blijft strijdvaardig na nederlaag in Tchalou: “We moeten rustig blijven”

Hermes Oostende slaagde er niet in om zich tijdens de reguliere competitie te verzekeren van een plaats bij de top vier en mikt via play-off 2 op een ticket richting Europees volleybal. Zaterdagavond stond het eerste duel op het programma met de verplaatsing naar Tchalou, dat zevende werd in de Liga en liefst tien punten minder telde dan de kustploeg.

Daar was afgelopen weekend echter niets van te merken, want de club uit Chapelle-lez-Herlaimont nam meteen het voortouw en pakte de eerste set (25-22). Hermes wist echter het evenwicht wat te herstellen, maar moest ook set twee aan de thuisploeg laten (27-25) en stond met de rug tegen de muur. Tchalou liet in de derde set enkele matchballen onbenut en Oostende milderde naar 2-1. Uitstel van executie, zo bleek, want de Henegouwers kenden geen genade en boekten een verrassende, maar oververdiende overwinning. Hermes moet de terugmatch zaterdag winnen met 3-0 of 3-1, alsook de golden set winnen, om nog een kans te maken op de vijfde plaats en het bijhorend Europees ticket. Zo niet, raken de groen-gelen verwikkeld in een strijd om het behoud.

Vijfde plaats

“Dit is inderdaad zeker niet het gedroomde scenario”, vertelt Amber Gesquiere. “Een verklaring voor de nederlaag in Tchalou heb ik niet echt. Ze speelden en verdedigden ijzersterk, waardoor wij niet in ons ritme kwamen. Zo slecht waren wij nu ook weer niet. Na een uiterst spannende wedstrijd moesten we finaal nipt de duimen leggen. De winst had eigenlijk evengoed voor ons kunnen zijn, maar we lieten het op de cruciale momenten afweten.”

“Het zal er komende zaterdag op aankomen rustig te blijven en uit te gaan van onze eigen sterkte. Ik ben overtuigd dat we hen aankunnen, als we ons eigen niveau halen. Schrijf ons nog maar niet af voor die vijfde plaats, maar we zijn er ons van bewust dat we vol aan de bak moeten. We hopen de scheve situatie recht te kunnen zetten, zodat we die degradatiestrijd alsnog kunnen vermijden”, klinkt het tot besluit.

