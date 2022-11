Amber Gesquiere en Hermes Oostende spelen kwartfinale van de beker tegen Antwerp: “We moeten op onze hoede zijn”

Het bestuur van Hermes Volley Oostende opteerde dit seizoen voor een Belgische kern, aangevuld met één international. Na de lange voorbereiding begon het team van coach Koen Devos met een stevige 3-0-zege tegen Brabo Antwerp. Een week later idem dito in de achtste finales van de beker tegen Genk. Woensdag slaagden de groen-gelen er echter niet in om te stunten in de eigen Mr. V-Arena tegen leider Gent en werd verloren met 1-3. “We wisten dat het moeilijk zou worden tegen hen, maar de hoop is er natuurlijk altijd om toch wat punten te sprokkelen. Mijns inzien hebben we ons toch goed geweerd”, vertelt Amber Gesquiere, uitermate tevreden met de huidige gang van zaken. “We hebben een bijzonder lange voorbereiding achter de rug, maar dat was ook nodig, want we hebben heel wat nieuwe speelsters in onze kern. Het heeft ervoor gezorgd dat de chemie aanwezig is in het team. Iedereen heeft een bepaalde rol en voert die ook uit. Zowel op als naast het veld heerst er ook een uitstekende sfeer. Er wordt veel West-Vlaams gesproken en dat is natuurlijk ook leuk, al begrijpt sommigen niet altijd waarover het gaat”, lacht de 20-jarige uit Vlamertinge.