Amber De Priester (SV Zulte Waregem): “Tegen OHL laten zien dat we kunnen vechten voor een resultaat”

Het duel tussen AA Gent Ladies en SV Zulte Waregem in de Super League gaat zeker door. In de Ghelamco Arena wordt de veldverwarming aangelegd. Ook bij de bezoekers wordt uitgekeken naar de match in het grote Gentse stadion.

Niet in het minst omdat de wedstrijd belangrijk is voor het zesde en laatste ticket voor play-off 1. Thuisploeg Gent begint met een bonus van twee punten op Essevee aan de partij. Zulte Waregem speelde een match minder. De partij bij Standard werd kort na de rust door de opkomende mist stopgezet. De bezoekers stonden 2-0 achter. Intussen besliste de Voetbalbond die match volledig te laten herspelen, maar Standard tekende verzet aan.

“Ofwel zullen we daar nog eens veertig minuten moeten spelen ofwel de volle negentig”, weet middenvelder Amber De Priester. “Zaterdag bij AA Gent Ladies wordt het de belangrijkste partij. Want het zal tussen ons gaan voor plaats zes. We hopen met een goed gevoel de winterstop in te kunnen. Uit de nul-nul thuis tegen OHL tanken we vertrouwen. Als eerste ploeg in deze competitie konden we de leidersploeg punten afhandig maken. Ook al hadden we in de wedstrijd weinig balbezit, we waren allemaal bijzonder tevreden met dat ene puntje. We lieten zien dat we als ploeg kunnen vechten voor een resultaat.”

Moeilijk scoren

Wat ook zaterdagnamiddag moet. Gaan de drie punten naar de thuisploeg neemt Gent een optie op play-off 1. Trekt Zulte Waregem aan het langste eind ligt de strijd om de zesde plaats helemaal open. Daarvoor moet worden gescoord. In de competitie is het geleden van de tweede helft tegen Anderlecht (29/10) dat Zulte Waregem de weg naar doel vond. In de bekerpartijen tegen AA Gent Ladies B (4-0) en OHL B (0-4) werd wel gescoord. In de Super League scoorde Essevee nog maar elf keer in twaalf matchen.

“Moesten we kunnen verklaren hoe het komt dat we zo weinig scoren, we hadden het al opgelost”, zucht Amber De Priester. “Het uitvallen van Elke Van Gorp zal daarbij zeker een rol spelen. Elke is balvast en leest het spel heel goed. Bij ons is de laatste pass vaak net niet goed genoeg. Misschien hebben we ook iets te weinig diepgang in ons spel. In de Ghelamco gaan we er alles aan doen om de drie punten te pakken.”

Zaterdag 17 december om 13.30 uur: AA Gent Ladies-SV Zulte Waregem.