Amber De Priester (SV Zulte Waregem): “In terugronde meer dan acht punten proberen sprokkelen”

Gemiste strafschop

“Het werd vrij vroeg 1-0, maar nadien dwongen we zelf een paar kansen af”, analyseert De Priester. “Corina Luijks knalde een bal op de lat. We kregen een strafschop. Ella Vierendeels ging achter de bal staan, maar doelvrouw Lowiese Seynhaeve koos de goeie hoek en stopte de penalty. Nochtans was die strafschop niet slecht getrapt. Jammer voor ons. Ook de penalty die weg tegen kregen was discutabel. Pauline Windels beroerde na een tackle de bal met de hand waarop ze viel. Het had anders kunnen lopen, maar wellicht had Anderlecht ook dan met duidelijk verschil gewonnen.”

Meer punten was mogelijk

Twintig minuten voor tijd haalde trainer Angelo Gaytant De Priester naar de kant. Noa Delhaye viel in. Even voordien maakte Julie Devos haar opwachting voor Geena-Lisa Buyle. In de slotfase kreeg ook Tine Lemmens nog enkele speelminuten. Zij kwam in voor Ella Vierendeels. Zulte Waregem sluit het eerste deel van het seizoen af met acht punten: twee overwinningen tegen Woluwe, gelijk bij Club Brugge en Eendracht Aalst. Hekkensluiter Charleroi werd nog niet bekampt. Beide duels worden op 23 en wellicht 29 januari afgewerkt. “We hadden een paar punten meer kunnen hebben”, beseft De Priester. “Uit bij Aalst hadden we moeten winnen. Ook omdat we daar bijna de hele tweede helft tegen tien speelden. We hopen in 2021 wat meer punten te sprokkelen. Tussen Kerstmis en Nieuwjaar werken we nog één training af. Vanaf 4 januari hervatten we het gewone ritme. Voor we op 23 januari weer in competitie komen spelen we wellicht een oefenmatch tegen Aalst.”