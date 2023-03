Amaury Keusters trekt zondag met Herakles naar Watducks: “We kunnen mee met de topteams”

voetbal belgen in het buitenland Gentenaar Jari Vandeputte (27) viert titel met Catanzaro in Serie C en pakt derde prijs in zes jaar Italië: “Mijn beste seizoen tot dusver”

Vergeet ‘the American Dream’, Gentenaar Jari Vandeputte beleeft zíjn droom in Italië. Nadat hij eerder met Viterbese de Coppa Italia Lega Pro (een bekercompetitie in de Serie C) al won en met Vicenza Virtus kampioen werd én de promotie naar de Serie B vierde, pakte de 27-jarige middenvelder vorig weekend ook met Catanzaro de titel in de Serie C. Een derde prijs op Italiaanse bodem in zes jaar tijd in wat een absoluut recordseizoen aan het worden is.