Amaury Cordeel start aan tweede seizoen in de F2. “Ik kijk uit naar de start van het seizoen”

“Inderdaad, het wordt een heel uitdagend seizoen, met een nieuw team, een nieuwe teamgenoot en een zeer sterk startveld”, vertelt de 20-jarige Amaury Cordeel. “Vorig jaar eindigde sterk, met onder meer een vijfde, twee zesde en een zevende plaats in de races in Zandvoort, Monza en Yas Marina en die flow wil ik dit jaar verder aanhouden. Het is mijn tweede jaar in de Formula 2 en dus moet de ambitie hoger liggen. Gezien de sterkte en de ervaring van Virtuosi Racing denk ik dat een top-5 of een top-3 absoluut mijn streefdoel moet zijn. Mijn teamgenoot, de Australiër Jack Doohan, werd vorig jaar zesde in de eindafrekening met het team en hij won ook drie races, dus we zitten zeker bij de mensen. In deze omgeving wil ik me verder ontwikkelen en verbeteren en wat ik tijdens de testdagen gezien en gevoeld heb, stemt me positief. Het zal uiteraard hard werken worden, maar alle assets zijn er om goed te presteren. Ik kijk alvast enorm naar de start van het seizoen uit.”