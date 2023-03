Amaury Cordeel eerlijk na openingsweekend: “Er waren kleine foutjes”

Net als de F1-rijders en -teams is ook de F2-competitie dit weekend in Bahrein op gang geschoten. In de F2 en F3-categorie hebben we één Belg, Amaury Cordeel en de 20-jarige Oost-Vlaming kende geen droomstart in het Midden-Oosten, maar weet wel dat het potentieel van het zijn nieuwe team, het Britse Invicta Virtuosi Racing er is.

“Het klopt dat dit eerste weekend voor ons allemaal, mijn teamgenoot, het team en mezelf nog niet heeft opgeleverd wat we ervan verwacht hadden”, vertelt Amaury Cordeel eerlijk terug na terugkomst uit Bahrein. “En toch is niet alles negatief, verre van. In de beide races hebben we laten zien dat de snelheid er is, getuige mijn eerste deel van de hoofdrace bijvoorbeeld. Echter er waren enkele kleine foutjes, zowel van mezelf als van het team, die ervoor gezorgd hebben dat we geen punten gescoord hebben. Ik heb een straf gekregen wegens tracklimits in de eerste race en ik heb een foutje gemaakt in de formatieronde van de tweede race, terwijl mijn wiel dan weer niet loskwam tijdens mijn pitstop. In een hoog aangeschreven competitie als de Formula 2, betekent dat het verschil tussen vooraan racen of geen punten scoren, we moeten daar niet flauw over doen.”

Positieve punten

Amaury Cordeel trekt echter ook positieve lessen uit het openingsweekend en gelooft in de toekomst: “Wat voor mij goed is, is dat mijn prestaties te vergelijken zijn met die van mijn ervaren teamgenoot Jack Doohan, die vorig jaar al races met het team wist te winnen. In de kwalificatie en de hoofdrace stond ik voor hem, in de korte sprintrace was het omgekeerd. Dat betekent dat we allemaal werk hebben, dat er voor de komende races stappen zullen moeten gezet worden, maar dat het potentieel er wel degelijk is. Het team heeft mijn eerste indrukken overigens bevestigd en ik geloof in hen en zij in mij. De komende wedstrijden, in Saoedi-Arabië en Australië zijn uitdagingen, maar we gaan er alles aan doen om ons potentieel in resultaat om te zetten.”

De tweede meeting van de FIA F2 vindt van 17 tot 19 maart in Jeddah plaats, waarna de teams en rijders op 1 en 2 april in Melbourne racen, uiteraard steeds in het programma van de F1 Grand Prix. Op 28, 29 en 30 juli racet Cordeel voor eigen publiek in Spa-Francorchamps.