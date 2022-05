Amaury Capiot wint in Frankrijk en is klaar voor de Ronde van Limburg: “Hopelijk snel zekerheid over grote rittenkoers”

Wielrennen profsAmaury Capiot (Team Arkéa Samsic) heeft duidelijk de goede vorm te pakken. De prof uit Hoepertingen pakte zaterdag in de Franse rittenkoers Boucles de la Mayenne zijn tweede zege van het seizoen. Een dag later was hij er opnieuw bij in de finale, maar uiteindelijk werd hij pas zesde. “Ik had gehoopt op meer, dus toch een beetje teleurgesteld. Al maakt de winst de op zaterdag veel goed”, vertelt Capiot die op pinkstermaandag de Ronde van Limburg rijdt.

Twee keer winst, twee keer Frankrijk: Amaury Capiot heeft het duidelijk begrepen op onze Zuiderburen. Toch kwam de ritwinst op zaterdag nog enigszins uit de licht gevallen. Een vluchtersgroep, met onder meer Greg Van Avermaet leek het te kunnen houden, maar omdat Van Avermaet een gevaar was voor de leiderstrui van Benjamin Thomas, deed Cofidis, de ploeg van de Franse leider, er alles aan om de vluchters nog te grijpen. Dat gebeurde pas in de slotkilometer. De winst in de groepssprint ging uiteindelijk naar Amaury Capiot.

Graag dubbele ritwinst

“Ik ben heel blij met die overwinning, al zag het er lange tijd naar uit dat we te laat zouden komen. Ik heb zelf mijn weg moeten zoeken, maar in de slotfase had ik nog genoeg reserve”, zegt Capiot die ook op zondag voor de winst wilde gaan. “Dat kwam er jammer genoeg niet van. Ik maakte zeker een kans en ik ben op het juiste moment aangegaan, maar net op dat moment geraakte ik ingesloten. Tja, een twee op twee zat er zeker in. Tevreden? Ik kan moeilijk ontevreden zijn met winst, maar ik was graag met dubbele ritwinst teruggekeerd.”

Overleven in finale

Amaury Capiot start op pinkstermaandag als één van de Limburgse sterkhouders in de Ronde van Limburg. Wat vindt hij van het gewijzigde parcours? “Er blijven nog altijd veel grote wegen in de finale. Ik zag het liever anders. Ja, liever kleine wegen en vaak draaien en keren”, lacht hij. “Maar goed, de koers moet gereden worden en ook in de vernieuwde finale moet ik kunnen overleven. Ik ben wel blij met het sterke deelnemersveld. Dankzij de aanwezigheid van de WorldTourploegen krijgen we een andere wedstrijd. Ik ga voor een goed resultaat, kwestie van nog eens uitdrukkelijk te solliciteren voor een selectie van een grote rittenkoers.”

