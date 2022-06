Amaury Capiot begint aan zijn eerste Ronde van Frankrijk: “Blij als een kind”

Wielrennen profsAmaury Capiot (Arkea Samsic) is één van de 40 renners die vrijdag voor het eerst aan de start van de Ronde van Frankrijk staan. Met zijn 29 jaren staat de Lanakenaar in de top 10 van de oudste Tour-debutanten van 2022. Maar daar maalt Capiot niet om. “Ik wist het al een tijdje, maar toen mij team de selectie maandag bekend maakte, voelde ik blij als een kind. Ik heb er lang op moeten wachten en daarom wordt het echt genieten. En werken natuurlijk, want de verwachtingen zijn hoog”, vertelt Amaury Capiot.

Of hij blij is met zijn eerste grote ronde? “Wat dacht je?”, lacht Capiot. “Tegenwoordig staan heel wat renners op veel jongere leeftijd aan de start van de Tour, Giro of Vuelta, maar dan moet je wel de kans krijgen om bij een topteam te rijden. Mijn parcours liep niet zo, ik heb tot vorig seizoen moeten wachten om de stap te kunnen zetten naar een team dat aan de start van de grote rittenkoersen staat. Geduld loont, inderdaad. Al zie ik het toch vooral als een beloning voor goede resultaten.”

Festival

Capiot zette de voorbije maanden inderdaad een sterke reeks neer. Twaalf keer de top 10 waarvan twee overwinningen. Notabene in Frankrijk, het land waar hij debuteert in de Grand Tours. “Ik kijk met heel veel verwachting uit naar het spektakel van drie weken. Rittenkoersen zijn niet nieuw, ik weet dus wat me te wachten staat. Het zal allemaal wel veel groter en vooral spectaculairder zijn”, aldus Capiot die hoopt te kunnen genieten van wat hij zelf een festival noemt. “De beleving moet enorm zijn, dat maakt het volgens mij heel bijzonder. Al besef ik heel goed dat ik ook zwaar aan de bak zal moeten.”

Eigen kans

De teamleiding van Arkea Samsic liet bij de selectie van Capiot weten dat er voor hem een belangrijke rol weggelegd is. “Zijn taak wordt de kopmannen beschermen, vooral in de vlakke etappes”, aldus sportdirecteur Arnaud Gérard. “Hij heeft ook de kwaliteiten om op bepaalde dagen in de aanval te trekken.” Mooie vooruitzichten. “Inderdaad”, reageert Capiot. “Het worden drie zware weken met vooral knechten. Daarnaast hoop ik mijn eigen kans te mogen gaan. Zeker in de overgangsritten moet dat mogelijk zijn. Ik heb al enkele etappes met stip aangeduid.”