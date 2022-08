Amateurploeg Dikkelvenne bekert verder: “Wachten op vrij weekend van profploeg: wie bedenkt zoiets?”

voetbalDankzij 1-2-winst bij City Pirates Merksem bekert KSC Dikkelvenne verder. In de vijfde ronde wacht een thuismatch tegen FCV Dender of RSD Jette. Dit duel uit de vierde ronde van de Croky Cup wordt dinsdagavond afgewerkt.

Wint Jette dinsdagavond in Denderleeuw zakt de tweedenationaler komend weekend naar de Hofkouter af. Dat Dender, nieuwkomer in de Challenger Pro League (1B), deze bekermatch wint lijkt logischer. In dat geval wordt de match uit de vijfde ronde van de Beker van België pas op 24 of 25 september gespeeld. En moet geel-blauw de competitiematch tegen Racing Gent midweek afwerken.

“Wie bedenkt zoiets?” vraagt trainer Lieven Gevaert zich af. “Die bekermatch kan pas gespeeld worden in een vrij weekend van de profploeg. Terwijl wij als amateurclub dan drie wedstrijden op acht dagen moeten afhaspelen. Een profclub heeft dertig spelers en traint overdag. Zij kunnen die bekerpartij toch midweek afwerken? Dit is echt onnozel.”

Bijsturen aan de rust

Afwachten wie in de vijfde ronde de tegenstander wordt. Met City Pirates zette Dikkelvenne zaterdagavond een club uit tweede nationale B opzij. “We begonnen heel goed”, blikt Gevaert terug. “Met twee kansen de eerste vijf minuten en een afgekeurd doelpunt. Daarna lagen we twintig minuten onder. De thuisploeg had op het middenveld vaak een mannetje meer zodat het noodzakelijk was om bij te sturen.”

“De slotfase van de eerste helft verliep vrij evenwichtig. Om bij te sturen had ik rechtsvoor Gilles Desmet centraler moeten zetten. Gilles is iemand die liever uit het duel speelt. Vandaar dat ik hem tijdens de rust verving door Jassim Mazouz, een man met meer duelkracht. Hij stuurde kort na de hervatting Dennis Van Vaerenbergh in het straatje. Dennis omspeelde de keeper, die hem foutief afstopte.”

Thuisploeg met tien

Van Vaerenbergh zette de elfmeter zelf om, maar de thuisploeg kwam snel langszij. “Op corner van Lilian Bochet tilde Sasha Besliaha ons een tweede keer op voorsprong”, gaat trainer Gevaert voort. “Toen Dennis Van Vaerenbergh op weg was naar de 1-3 pakte een thuisspeler een tweede gele kaart. De laatste twintig minuten kwamen we niet meer in de problemen. Behalve bij een schermutseling in onze rechthoek en bij één lange bal.”

In Merksem kon Gevaert geen beroep doen op Koen Pouillon (geschorst), Preben De Man (kneuzing patellapees), Jelle De Schryver (hamstring) en Nasser Mazouz (kneuzing knieschijf). “Positief is dat we dit kunnen opvangen zonder kwaliteitsverlies”, besluit Gevaert.

Lees ook: meer voetbal in 2NA