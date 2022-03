Amarildo Gjoka beleeft met SK Ronse laatste maanden uit clubgeschiedenis: “Proberen nog ons best te doen”

De huidige Ronsische spelersgroep probeert zich vooral in de kijker te spelen bij andere clubs. Een verplaatsing naar Lokeren-Temse is daarvoor zaterdagavond (aftrap om 20 uur) een uitgelezen moment. En dat in de kijker spelen lukte vorige week vrij aardig, want voor de tweede keer sinds de jaarwisseling pakte SK Ronse een punt. Na Merelbeke werd ook Wetteren in bedwang gehouden. “En dat punt tegen Wetteren deed deugd, al had ik het gevoel dat we misschien zelfs meer verdienden dan die draw”, geeft flankaanvaller Amarildo Gjoka aan.

Opvallende statistieken laat de rode lantaarn wel optekenen. Zo vond SK Ronse al zeven matchen op rij niet meer de weg naar doel. Daar tegenover staan 23 tegendoelpunten. Niet meteen opbeurende statistieken om de lastige verplaatsing naar titelkandidaat Lokeren-Temse aan te vatten. “We willen er alles aan doen om de lijn van afgelopen weekend door te trekken, maar beseffen dat we voor een moeilijke opdracht staan. Meer dan ons stinkende best kunnen we niet doen en dat is onze betrachting in de nog resterende vijf wedstrijden”, benadrukt Gjoka, die zelf nog niet meteen een club heeft voor volgend seizoen.

Supportersbus om afscheid te nemen

Ook voor de Ronsische supporters wordt de verplaatsing naar het Daknamstadion iets speciaals. “Voor de wedstrijd naar Sporting Lokeren-Temse voorzien we met enkele supporters op eigen houtje een bus. De inschrijvingen verlopen heel vlot, maar er zijn nog enkele plaatsjes vrij. Voor reservatie kan je nog contact opnemen via de Facebookpagina van SK Ronse. We krijgen de kans om zo in het stadion van een voormalige eersteklasser afscheid te nemen van onze club die ons vele mooie jaren heeft bezorgd”, vertelt Jordy Goebeert, oprichter van de Ronsische supportersclub.

