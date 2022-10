Amardeep Singh staat met KVK Tienen voor lastige thuismatch tegen ploeg-in-vorm Knokke: “De bank zal nooit mijn beste vriend zijn”

De resultaten van KVK Tienen gaan dit seizoen nog al te vaak op en af, zodat het niet onlogisch is dat de Suikerjongens pas op een veertiende plaats prijken in het klassement. In dat opzicht is de komst van tegenstander Knokke beslist geen cadeau, aangezien zij de laatste weken in de winning flow zitten.

Met een 9 op 9 is Knokke ondertussen alweer opgeklommen naar een negende plaats. “Ik vind het alleszins een zeer verraderlijke tegenstander”, pikt Amardeep Singh in. “Ik ben Knokke de laatste maanden wel een beetje blijven volgen omdat ik het verrassend vond dat ze hun competitiestart gemist hebben. Het is toch een club die na de winterstop quasi alles wist te winnen in die terugronde. Maar goed, al hun spitsen zijn dan vertrokken, al zijn er wel hele goeie in de plaats gekomen. En op de zes speelt zelfs een jongen die bij Charleroi tot de beste spelers behoorde. Het duurde dus even vooraleer ze op elkaar ingespeeld raakten, maar ondertussen lijkt de trein terug op de rails te staan.”

Individuele foutjes

Geen al te best nieuws dus voor de Suikerploeg, die zich evenwel kan optrekken aan de overtuigende prestatie in eigen huis tegen Mandel United. “We moeten gewoon elke week onze momenten proberen te pakken, want in het voetbal hangt het toch vaak van details af”, meent de middenvelder. “In Charleroi waren het vooral individuele foutjes die ons genekt hebben, zoals bij die tegengoal op corner. Ik sta te popelen om de ploeg daarin te helpen met mijn ervaring, al ga ik er vanuit dat de coach voorlopig aan zijn basiself zal vasthouden.”

Gele schorsing

“Dat ik het aan mezelf te danken heb dat ik op de bank verzeild ben geraakt? Ik snap wat je bedoelt”, kan Singh de kwinkslag wel smaken. “Nadat ik tegen Patro al op het strafbankje had plaatsgenomen, kwamen daar in Luik nog twee gele kaarten en dus een nieuwe schorsing bovenop. En dat terwijl ik vorig seizoen op een hele campagne maar vier kaarten had gepakt. Nu, die laatste twee vond ik wel vrij licht gegeven maar het zij zo. Het toont alleszins aan dat ik nog altijd het volle pond geef tussen de lijnen, hoe druk het de laatste tijd ook geworden is op het werk. De deadlines stapelen elkaar daar op en de focus is toch wel een beetje verschoven naar die professionele carrière in accountancy. Naar volgend seizoen toe wordt dat wel iets om over na te denken, maar de passie voor het spelletje is er nog altijd. Alleen aan die bank zal ik nooit wennen, al helpt het werk om ook dat toch een beetje te relativeren.”