Amardeep Singh pakt met KVK Tienen zes op zes na vlotte 0-3-winst op het veld van Mandel United: “We hadden de match perfect onder controle”

De Suikerploeg slaagde er in Izegem vooral in om op de juiste momenten te scoren, met twee doelpunten met de de rust in zicht. “We hebben het heel goed aangepakt tegen een ploeg die vooral op individueel vlak sterk staat met een Mujangi Bia in de rangen”, oordeelt Amardeep Singh. “Net daarom zou het gewoon niet zo verstandig geweest zijn om vol voor de aanval te kiezen. Dus het oogde misschien een beetje zakelijk, maar ons blok stond goed en we waren heel efficiënt voor doel. Zeker toen Yagan vanop de stip de 0-3 kon aantekenen, wisten we ons echt wel zegezeker aangezien we de match perfect onder controle hadden. Dat is ook wel eens plezant moet ik zeggen, dat je niet tot de laatste minuut moet strijden om de punten over de streep te trekken.” (lachje)

Basisplaats

En dus kon er opnieuw een feestje gebouwd worden tijdens de lange busrit naar Tienen. Een zes op zes pak je ook niet zomaar in deze reeks waar de meeste ploegen fel aan elkaar gewaagd zijn. “Op deze manier vergeet je een beetje de wedstrijden waar je na afloop het gevoel had dat er meer in zat”, meent Singh. “Die zijn er zeker geweest en dan doet het wel deugd dat je opnieuw kunt winnen wanneer dat van je verwacht wordt als ploeg.”

“Dat ik zelf weer vlot in de basis meedraai? Dat doet minstens evenveel deugd, want ik ken geen enkele speler die graag week na week op de bank plaatsneemt. (lachje) Nu, de onderlinge concurrentie is en blijft groot, maar dat houdt ons ook wel scherp. Ik speel tegenwoordig iets hoger op het veld, maar dat schrikt me af. Ik ken mijn kwaliteiten, dus ik ga geen vijf man proberen te dribbelen. Maar met een goede passing en balrecuperatie en op de juiste momenten ruimte maken voor ploegmaats kan je overal mee het verschil maken tussen de lijnen.”

Luxepositie

“Wat ik vind van het feit dat Johan Froment opnieuw nauw bij de club betrokken is als opvolger van Bart Vanhoudt? Het is altijd een goede zaak als mensen zich voor de club willen engageren en als clubspeler ken ik Johan natuurlijk al langer”, klinkt het nog. “Niet dat ik hem nog meegemaakt heb als coach in tweede klasse, maar wel als teammanager ten tijde van Valère Billen geloof ik. Het is ook een mooi compliment als je naar waarde wordt geschat als één van de leidersfiguren van deze kern. Ik vermoed dat er nog wel persoonlijke gesprekken zullen volgen, al heb ik sowieso nog een contract voor volgend seizoen en bevind ik me op dat vlak een beetje in een luxepositie.”

Lees ook: meer voetbal in 1N