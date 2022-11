Amar Zouggaghi met FT Antwerpen tegen Herentals: “Derby leeft bij beide ploegen”

Blessures

De voorbije weken kampte FT Antwerpen met een aantal geblesseerde spelers. Ook Amar Zouggaghi lag even in de lappenmand. “Abdelhalim Ettalaki moeten we spijtig genoeg missen tot het einde van het seizoen (kruisbandletsel, red.) , maar we kunnen wel opnieuw rekenen op Zakaria Haid El Assiri. Die kampte met een enkelblessure. Zelf heb ik moeten afrekenen met een spierscheur. In de bekerpartij tegen Schaarbeek voor de interlandbreak kon ik al opnieuw aanpikken bij de groep. De staf heeft toen niet te veel risico’s genomen met mij en me maar een tiental minuutjes laten opdraven. Dat verliep vlot. Ik ben klaar om er weer tegenaan te gaan.”

Lastige kalender

FT Antwerpen is dit seizoen nog ongeslagen en staat samen met RSCA aan de leiding. Ook in de beker werden er geen fouten gemaakt. “Winnen tegen interprovincialer Schaarbeek was logisch. Het kwam er op aan om de Brusselaars niet te onderschatten. Dat hebben we niet gedaan (2-9-winst, red.). We pakten de match toen zakelijk aan. Na het vroege openingsdoelpunt beleefden we een vlotte avond. Die vlotte winst was ook nodig, want de komende weken wacht er ons een zwaar programma. Na de match tegen Herentals volgt er al een nieuwe derby thuis tegen Malle. Een week later trekken we naar Charleroi.”