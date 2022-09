Amar Zouggaghi met FT Antwerpen op kop in eerste nationale: “Ruime zege tegen Châtelet heeft iedereen verbaasd”

Châtelet wordt algemeen beschouwd als een ploeg voor de top vier. Vooraf was het duel tussen FT Antwerpen en de Henegouwers dan ook een regelrechte topaffiche. Op het veld viel daar echter weinig van te merken. De Sinjoren speelden hun tegenstander gewoon van het kastje naar de muur. Amar Zouggaghi genoot van de welverdiende winst. “De cijfers ogen mooi, maar de eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen dat de score nog hoger kon lopen. We werkten slechts af aan tachtig procent. Toch wil ik niet muggenziften. Dit resultaat is terecht het futsalwereldje rondgegaan. Châtelet miste weliswaar enkele spelers, maar de meeste grote namen verschenen toch aan de aftrap. Desondanks heeft de ruime zege tegen Châtelet iedereen verbaasd.”

Leidersplaats

De Antwerpenaren delen nu de leidersplaats met Anderlecht. Amar Zouggahi blijft nog even voorzichtig. “Natuurlijk kunnen we over een geslaagde start spreken, ook al omdat we een zware kalender hadden. Natuurlijk zullen we de kans niet laten liggen, als we kampioen kunnen spelen. Toch wil ik duidelijk stellen dat het kampioenschap nog maar drie speeldagen ver is. Er kan nog veel gebeuren. De punten die we echter al hebben, pakt iemand ons meer af. Het punt dat we eerder tegen Anderlecht behaalden, was ook verdiend. Toch blijven de Brusselaars op dit moment nog altijd favoriet nummer één.”

Naar Hamme

Vrijdag trekt FT Antwerpen naar Hamme. Amar Zouggaghi is op zijn hoede. “Vorig jaar speelden we in het kader van de beker van België al eens in Hamme. Toen wonnen we overtuigend. Die ploeg kan je echter niet meer vergelijken met de huidige ploeg van Hamme. De nieuwkomer in eerste klasse staat op een mooie (gedeelde) derde plaats op één punt van ons. Ze brengen goed verzorgd futsal. Het is een ploeg die duidelijk in de goede flow zit. Desondanks gaan we vrijdag voor de drie punten in Oost-Vlaanderen.”

