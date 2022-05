Amar Zouggaghi met FT Antwerpen naar finale play-offs: “Kwalificatie tegen Châtelet is ruim verdiend”

Amar Zouggaghi maakt een duidelijke analyse van de halve finales. Volgens hem was de kwalificatie van Antwerpen meer dan logisch. “Vanaf het eerste fluitsignaal hebben we de terugwedstrijd serieus opgepakt. De kwalificatie tegen Châtelet is ruim verdiend. De basis van het succes hebben we ongetwijfeld in het eerste duel gelegd. Die match was zeer spectaculair. We botsten op een ijzersterke Rahou, maar hebben de zaken toen verstandig aangepakt. Die eerste overwinning heeft Châtelet ongetwijfeld een mentale tik gegeven.”

Sterker thuis

In de return was het verschil tussen beide topploegen veel duidelijker, al beseft ook Amar Zouggaghi dat de kaarten toen anders lagen. “Châtelet miste bij ons enkele spelers door schorsing. Vooral de afwezigheid van Rahou en Leo was natuurlijk een belangrijke factor. Op zo een momenten merk je dat onze ruime kern geen overbodige luxe is. We konden snel de score openen en nadien ging de bal aan het rollen.”

Finale

Vanaf vrijdag mag Amar Zouggaghi met FT Antwerpen beginnen aan de finale van de play-offs. Daarin wordt Halle-Gooik de tegenstander. De Antwerpse spits blikt met vertrouwen vooruit. “Het is de meest logische en eerlijke finale. In de reguliere competitie eindigden beide tenoren op plaatsen één en twee. Ik verwacht dan ook veel spektakel vrijdag. Ik heb begrepen dat onze sporthal al bijna uitverkocht is voor de eerste wedstrijd. Het blijft voor de supporters een clasico. In maart en april kenden we even een dipje, maar dat is intussen verleden tijd. In de kwartfinale bewezen we dat al tegen Eisden. Châtelet bracht de bevestiging. In de competitie verloren we thuis nipt van Halle-Gooik, maar werkten we een zeer goede match af. Noteer maar dat we ook vrijdag onze huid duur zullen verkopen.”