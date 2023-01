Alweer zet Sparta Petegem achterstand om in winst: “Vijf jaar geleden verloren we zo’n matchen altijd”

Het aantal keren dat de Spartanen dit seizoen op achterstand kwamen en toch nog één of drie punten uit de brand sleepten is bijna niet meer te tellen. Ook in Gullegem en Brakel werd het eerst 1-0 alvorens de Petegemse machine op gang kwam. “We hadden het er zondagavond in de groep ook over: vijf jaar geleden hadden we zo’n wedstrijden nooit gewonnen”, beseft Davy Joye. “Nu lukt dat wel. Extra maturiteit zal daarbij wel een rol spelen, vermoed ik. Het heeft uiteraard ook voor een belangrijk stuk met kwaliteit te maken.”

Efficiënt kwartier

Zondag kwam Olsa Brakel net voor de rust via Robin Nelis op voorsprong. In het vijfde kwartier draaide Petegem die achterstand om in winst. Dankzij goals van Lorenzo Berwouts, Rienes Vanborm en Davy Joye. “De partij begon met een studieronde, maar daarna probeerden we toch druk te zetten”, gaat Joye verder. “Open kansen konden we niet afdwingen. Ook omdat doelman Jasper Otte sterk presteerde. Op counter klom de thuisploeg op voorsprong. Zodat we tijdens de pauze dachten dat we in vieze papieren zaten. We pasten bij het begin van de tweede helft de veldbezetting niet aan. Dat hielden we achter de hand. Uiteindelijk was dat niet nodig. Rienes Vanborm zette zich door op rechts en vond aan de tweede paal Lorenzo Berwouts die afrondde. De 1-2 kwam er na balverlies bij de thuisploeg waarbij Anton Vanborm zijn broer Rienes in scoringspositie bracht. Zelf zorgde ik voor 1-3 toen een bal bij een geharrewar voor mijn voeten viel. Goed voor mijn vijfde goal dit seizoen.”