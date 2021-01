Als wielrennen ook liefde is: Ceylin del Carmen Alvarado en Roy Jans trainen samen in Spanje

WielrennenTerwijl de overgrote meerderheid van de partners van renners hun man of vrouw meerdere maanden per jaar moeten missen, hebben Ceylin del Carmen Alvarado en Roy Jans meer geluk. De Nederlandse wereldkampioene in het veld en de rappe man uit Limburg zijn al een tijdje een paar en dat heeft zo zijn voordelen. Samen naar de koers of samen op stage. Deze week traint het duo in de buurt van Allicante waar ze even de tijd namen om een tafel in de Velosol Cycling Bar van de Vlamingen Rudy en Linda De Roock van een handtekening te voorzien.

De Nederlandse crossers zagen hun nationale kampioenschap afgelast worden en dus krijgen ze een extra buitenlandse stage met het oog op de laatste wedstrijden en vooral het WK van eind januari in Oostende. Alvarado kent haar doelen, voor Jans zijn die iets minder duidelijk. De Limburger behoort dit jaar niet meer tot kernploeg van Alpecin Fenix. Intussen is de teamleiding van Jans wel bezig met het oprichten van een continentaal team. Allicht vindt Jans daar onderdak en wordt hij er wegkapitein.

Prof sinds 2012

Roy Jans maakt sinds 2012 deel uit van het profpeloton. Hij debuteerde op 22-jarige leeftijd, toen nog als belofte, bij An Post - Sean Kelly aan de zijde van onder meer Sam Bennett. Hij begon sterk met winst in de Kattekoers en in hetzelfde jaar werd hij derde in het BK voor beloften. Een jaar later trekt hij naar de Wanty-stal waar hij vier seizoenen zal blijven. Pas in 2014 kan Jans opnieuw winnen: de Gooikse Pijl en een rit in de Ronde van Gabon waar hij ook het puntenklassement pakt. In 2015 is het al snel raak voor Jans die de tweede rit in de Ster van Bessèges wint.

2015 is beste jaar

2015 is ook zijn beste seizoen met 27 keer de top tien. Jans duikt op het einde van het jaar net niet de top 100 van de UCI-ranking in. 2016 wordt zijn laatste seizoen bij het team van Hilaire Van der Schueren. Hij neemt afscheid met winst in de Sluitingsprijs. Hij begint 2017 bij zijn nieuwe ploeg WB Veranclassic Aqua Protect goed in de Ster van Bessèges, maar het is toch wachten tot juli voor hij in Frankrijk zijn enige zege van het seizoen laat optekenen. Toch moet de Lanakenaar al na één seizoen vertrekken bij de Waalse ploeg en trekt hij naar het bescheiden Cibel-Cebon. Hij wint er één wedstrijd, maar hij is wel enkele maanden uit als gevolg van een enkelbreuk.

Deel twee

In 2019 begint Jans aan deel twee van zijn profbestaan. Hij vindt onderdak bij Corendon-Circus en hij bedankte al snel met winst in de Ronde van Antalya. Jans toont nog regelmatig zijn snelle benen, maar meedoen voor de winst zit er niet vaak meer in. Ook niet vorig jaar waarin corona grote spelbreker was. Hij wint wel een rit in de Ronde van Vlaams-Brabant waarna hij de bloemen kan schenken aan zijn vriendin die die dag 22 kaarsjes uitblaast. Het was de voorlopig laatste overwinning van Jans die de komende weken op zoek gaat naar nieuwe perspectieven.

