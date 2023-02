Als twee honden vechten voor een been, loopt de derde ermee heen: VW Hamme moet in extremis tweede periode laten aan Tempo Overijse

Voetbal derde nationale AVoor aanvang van de twintigste speeldag stond Vigor Wuitens Hamme één punt voor op Voorde-Appelterre in de tweede periodestand. Winst in Drongen was altijd goed voor de eindwinst. Het liep evenwel anders. Vigor verloor met 3-2 en moest in blessuretijd de periodetitel laten aan … Tempo Overijse.

Spanning troef dit weekend in derde nationale A. Doordat Voorde-Appelterre zaterdagavond verloor in Aalter, leek de weg helemaal open voor Hamme. Trainer Kim Verstraeten zag een onverwachte ontknoping. “We hadden aan één punt genoeg in Drongen, omdat ons doelsaldo beter was dan dat van Tempo Overijse. Bij de rust stond het nog 0-0. Er leek geen vuiltje aan de lucht, al hadden we op dat moment al op voorsprong moeten staan. Na de rust kwamen we op voorsprong. Vanuit het niets lukte Drongen de gelijkmaker. Nog altijd was er niets aan de hand. Jim Van Osselaer bracht ons zelfs een tweede keer op voorsprong via een terechte strafschop.”

Volledig scherm Kim Verstraeten wil de gevolgen van de nederlaag in een juiste context plaatsen. © EVL

Uit handen gegeven

In de slotfase liep het helemaal fout voor Hamme. Kim Verstraeten bevestigt. “In blessuretijd kregen we inderdaad alsnog het deksel op de neus. Drongen veranderde van spelsysteem en plots ontstond er paniek. In de laatste minuten was de stress heel duidelijk en incasseerden we nog twee doelpunten. Plots leden we een 3-2-nederlaag en moesten we de tweede periodetitel laten aan Tempo Overijse. Tempo was duidelijk de derde hond in het hele verhaal.”

Conclusies trekken

Welke gevolgen heeft deze nederlaag voor Vigor Wuitens Hamme? Kim Verstraeten heeft een punt, wanneer hij het beeld van een calamiteit wil nuanceren. “Uiteraard is het niet leuk om op een dergelijke manier onderuit te gaan. Mentaal moeten we deze week even naar adem happen, maar dat komt goed. We hadden dat ticket voor de eindronde nu al op zak kunnen hebben en dat had een rustig gevoel in de groep kunnen brengen. Anderzijds verandert er niet veel voor ons. We staan nog altijd op de derde plaats in de rangschikking en hebben ons lot volledig in eigen handen. Het zorgt er wel voor dat de groep scherp moet blijven tot het einde van het seizoen. We hoeven nu plots niet aan onszelf te gaan twijfelen. Als we onszelf blijven, behouden we die plaats in de top vijf en is de eindronde ook een feit. Zondag kunnen we thuis tegen Eppegem opnieuw voor de volle pot gaan.”