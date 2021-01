Als OHL straks wint van new-look STVV staat het derde

Als OHL vanavond in Sint-Truiden wint, wordt het zowaar derde in de stand. Maar als de Leuvenaars verliezen, kunnen ze, mits winst van Antwerp en Beerschot deze namiddag, naar plaats zeven tuimelen, en dat met amper vijf punten meer de twaalfde, Eupen.

“Onze huidige vierde plaats in de stand verblindt”, zegt Marc Brys. “Nu al spreken over de top-vier, goed voor play-off 1, is al te voorbarig. Zelfs de top-acht ,-goed voor play-off 2, is lang niet evident. Alles hangt dicht bij elkaar.”

Inderdaad, kijk maar naar Oostende, dat zich plots met 32 punten naast OHL en Anderlecht op de vierde plaats nestelt. Alleen omdat OHL méér scoorde, staan de Leuvenaar op plaats vier, en is Oostende vijfde. En zaterdag wonnen Zulte-Waregem – nu negende, met amper twee punten minder dan OHL - en Eupen – nu twaalfde. Een maand geleden waren dat nog staartploegen. En dat in 1A dit seizoen iedereen van iedereen kan winnen, bewees (gewezen) rode lantaarn Moeskroen gisteren nog maar eens, door Racing Genk te kloppen.

Maar goed, OHL is na de overwinning en de prima eerste helft tegen tegen Anderlecht weer in de winning mood. “Op het kunstgras van Sint-Truiden gaan wij voor de drie punten”, zegt Pierre-Yves Ngawa, die twee seizoenen bij STVV speelde. “Hoewel ik daar al acht jaar weg ben, blijft die club iets speciaals voor mij. Als 19-jarige debuteerde ik daar in eerste klasse. Van ‘mijn tijd’ bij STVV zit er niemand meer in de kern. De enige speler van het huidige STVV met wie ik nog samenspeelde is Samuel Asamoah, maar dat was bij OHL in het seizoen 2015-16.”

Ander en sterker STVV

Sint-Truiden speelt zijn thuismatchen op kunstgras. Om daar aan te wennen, trainde OHL deze week enkele keren op het kunstgrasveld van het trainingscomplex in Oud-Heverlee. En gisteren op dat van Stayen. “Het type kunstgras daar is anders dan in Oud-Heverlee, vandaar”, zegt Marc Brys. Of de nieuwkomers Andy King, Filip Benkovic en Siebe Schrijvers al op het scheidsrechterblad zullen staan, wou de coach niet kwijt. “Hun fysieke testen waren prima, maar kunnen zij het wedstrijdritme aan nadat zij de jongste tijd weinig hebben gespeeld? We zien wel.”

“De nieuwkomers zijn alvast welkom”, zegt Ngawa. “Hoe meer kwaliteit in de groep, hoe groter de concurrentie. En daar wordt iedereen beter van. Hoe dan ook zullen we beter moeten presteren dan in de heenmatch eind november, toen werd het 2-2 na een nogal zwakke match van ons.”

“Toen ontbrak bij hen De Ridder, één van hun bepalende spelers, nu is hij er wel bij”, zegt Marc Brys. “Met Bruls en Mboyo heeft Sint-Truiden zich ook aanvallend danig versterkt. En je merkt de hardere hand van hun nieuwe coach Peter Maes. Er is meer vuur en meer discipline. Wij krijgen straks dus een heel andere en sterkere ploeg te bekampen dan aan Den Dreef. Wij zullen top moeten zijn, willen wij punten pakken op Stayen.”