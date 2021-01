Als OHL straks AA Gent klopt staat het derde

Als OHL zondagavond AA Gent klopt, wipt het over Antwerp – dat verrassend thuis verloor van Oostende – naar de derde plaats. En toch blijft praten over play-off-ambities, en al zeker over play-off 1, taboe in Leuven. “We denken er wel eens aan, maar zijn er niet op gefocust”, zegt Thibault Vlietinck.

Net als in de vijf vorige wedstrijden was de 23-jarige huurling van Club Brugge donderdag in de spectaculaire moddermatch in Waregem één van de uitblinkers bij OHL. Ook al had hij –maar niet als enige – boter op zijn hoofd bij de tweede Waregemse treffer, kort voor de rust.

“Daardoor stond het 2-0, terwijl wij zeker de evenknie van Zulte-Waregem waren geweest. Gelukkig kon Xavier Mercier net voor het rustsignaal een voorzet van mij binnen knikken”, zegt Vlietinck. “Dat gaf ons een extra boost om er in de tweede helft op en over te gaan en naar de vierde plaats op te rukken. Het waren zeer moeilijke speelomstandigheden in Waregem, maar toch brachten wij, zeker in de tweede helft, behoorlijk voetbal op de mat – sorry, op die akker van het Regenboogstadion. Onze spelersgroep is mentaal, fysiek en conditioneel héél sterk. Dat zijn grote troeven in deze superdrukke periode.” Zeg dat wel, het duel tegen Gent is de derde van een reeks van zes matchen in amper achttien dagen.

Ander AA Gent

Als we ons laten verleiden tot ‘scorebordjournalistiek’, lijkt het een goede zaak dat OHL het straks màg opnemen tegen een G5-ploeg. Want tegen Club Brugge, Standard, Anderlecht, Racing Genk en AA Gent haalden de Leuvenaars dit seizoen al 14 punten op 18. In de heenwedstrijd in Gent werd het 2-3, met onder meer twee goals van Sowah, telkens op aangeven van Mercier.

“Na de komst van Hein Vanhaezebrouck, die ik een fantastische trainer vind, mogen wij ons wel aan een heel ander AA Gent verwachten dan toen”, zegt coach Marc Brys. “Onder Hein voetbalt AA Gent anders, vloeiender en beter. En in hun zowat veertigkoppige kern loopt heel wat talent rond. Wij zullen weer top moeten zijn en geen fouten meer mogen maken zoals bij de Waregemse tegendoelpunten donderdag, willen wij de punten thuis houden.”

Warme boodschap voor ‘presi’

Of Thomas Henry speelklaar geraakt na de nekblessure die hij donderdag opliep toen doelman Bossut zwaar tegen de Leuvense topschutter botste, was zaterdagavond nog niet duidelijk. “Wij zullen hoe dan ook geen risico nemen met hem”, zegt Marc Brys, die Ngawa uit schorsing ziet terugkeren. Voor Kotysch en Aguémon komt AA Gent nog wel te vroeg.

Zaterdag lieten de spelers zich van hun beste kant zien, met een hartverwarmende videoboodschap waarin zij erevoorzitter ‘prési’ Henri Kumps, die met een longontsteking in het ziekenhuis ligt, een spoedig herstel toewensen en hem beloven voluit voor de drie punten te gaan, straks.