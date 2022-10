Alonso Martinez en Lommel SK boeken tegen RWDM eerste thuiszege: “Gouden wissels van T1 Steve Bould”

Na de rust kwam opnieuw het eerste gevaar van RWDM met een vrije trap van Biron tegen de kruising. Enkele minuten later haalde Oyama uit en voor de doellijn leverde Monjonell de nodige hulp voor zijn doelman De Busser. T1 Steve Bould greep in. Een bleke Vancsa naar de kant en de Costa Ricaan Martinez mocht opdraven. Nog maar enkele minuten op het veld of Martinez werd gelanceerd door Granell. Hij liep Heris er vlot af en gaf een assist op een presenteerblaadje voor de ingelopen Caué. De Braziliaan scoorde zijn vierde doelpunt van het seizoen. Iets voor het ingaan van het laatste kwartier een dubbele wissel. Zes minuten voor tijd bleek dat een gouden wissel. Opnieuw kon Martinez zich doorzetten en zijn knappe assist werd perfect afgewerkt door de ingevallen Belghali. Dolle vreugde aan de Gestelsedijk. In de slotminuut kreeg RWDM nog een lichte strafschop, na een fout van Roque op Challouk. De verantwoordelijkheid werd opgenomen door Biron. Doelman De Busser kon ei zo na redding brengen. Molenbeek scoorde de aansluitingstreffer met een gelukje, maar verder kwamen de jongens van coach Vincent Euvrard niet meer. In blessuretijd liet de doorgebroken Martinez nog een reuzekans liggen. Al mocht de redding van de goed uitgekomen Defourny er ook wel wezen. Na drie thuisnederlagen op rij is de eerste buit voor eigen publiek binnen. Op basis van de tweede helft een verdiende overwinning. Molenbeek trof paal en dwarsligger, maar was duidelijk niet scherp genoeg in de zone van de waarheid.

Schitterende invalbeurt Alonso Martinez

“Het werd een moeilijke partij tegen RWDM”, glunderde Alonso Martinez. “De Brusselaars hebben een stugge ploeg. Ik was uiteraard blij met mijn twee assists. Of het een verrassing was om op de bank te starten? Het is coach Steve Bould die de beslissingen neemt. Ik geef mij altijd voor de club. Ik ben reeds blij als ik slechts een paar minuten kan spelen. Mijn twee assists hebben uiteraard invloed gehad op de eerste thuiszege, maar we hebben deze verdiende overwinning binnengehaald als team. Of die snelheid bij die twee acties mijn beste wapen is? Tegen Beerschot kon ik dat ook tonen. Het is natuurlijk een pluspunt om zo snel te zijn (lacht). Als ik daarmee het team kan helpen, is dat extra meegenomen. Of dit de beste Martinez is? Ik geloof dat ik zeker nog beter kan. De stap naar Europa heb ik gezet om veel te leren. Ik viel uit de selectie van Costa Rica en dat was best zwaar. Ik blijf hard werken bij Lommel en dan zal de bondscoach mij zeker opnieuw oproepen.”