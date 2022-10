Allen en Fulkerson bezorgen Leuven Bears eerste zege: “Winst tegen Charleroi kostte bloed, zweet en tranen”

Brevin Pritzl – zeer goed op dreef in de oefencampagne en beker van België – opende het nieuwe kampioenschap voor de Bears met een driepunter. Toch kon Charleroi mede door een sterke Lisboa 15-20 uitlopen. John Fulkerson bracht Leuven meteen weer in de match. De Amerikaanse nieuwkomer was in het eerste quarter al goed voor 7 punten en 6 rebounds. “In de eerste minuten lieten we de tegenstander te gemakkelijk in het spel komen. Gelukkig konden we snel orde op zaken stellen. We toonden ons gezond agressief in de rebound, waardoor we een dreigende achterstand snel konden ombuigen in een kleine voorsprong.” In het tweede quarter namen de Bears inderdaad het heft in handen. Het zorgde voor een 45-40-ruststand.

Tweede helft

Na de rust kon Leuven op kousenvoeten opnieuw 10 punten uitlopen. In het begin van het vierde quarter stokte het Leuvense aanvalsspel en de bezoekers kwamen weer helemaal in de match (57-61). De tweede helft werd een spannende bedoening die pas in de allerlaatste minuut haar ontknoping kende. Een verlenging drong zich bij 71-71 op! In die verlenging bezorgde een ontketende KeVaughn Allen zijn ploeg alsnog de winst.

Reacties na de match

Bezoekend coach Sam Rotsaert feliciteerde Leuven Bears met de fel bevochten zege. “In de eertse helft lagen we onder in het rebounden. Fulkerson deed ons toen pijn. Dat probleem werd in de tweede helft opgelost. Twee aanvallende rebounds van Leuven in de slotfase waren een tweede pijnpunt. Daar kon Allen maximaal van profiteren. Collega Eddy Casteels spaarde de lof voor de tegenstander niet. “Ik zag een knokkend Charleroi. Daar kan ik enkel bewondering voor hebben. Het kan niet anders dan dat de sfeer in hun kleedkamer goed is. Hoedje af. Ik wil ook een pluim geven aan mijn eigen spelers. Nadat eerder Willems en Vanderhaegen al waren uitgevallen, vrees ik nu ook voor een vingerbreuk van Pritzl. Het ziet er in ieder geval niet goed uit. Hoewel ik op het einde slechts vijf, zes spelers overhield, bleef iedereen zich inzetten. De winst tegen Charleroi heeft bloed, zweet en tranen gekost. Het is een klein wonder dat we uiteindelijk toch de punten konden thuishouden.” Ook mede-uitblinker John Fulkerson sloot zich hierbij aan. “Fysiek zijn we diep moeten gaan. Tot de laatste seconden hebben we moeten knokken om via een ultieme korf van Allen de punten te pakken.”

Punten

Leuven : Pritzl 12, Allen 25, Kosic 10, Fulkerson 17, McGlynn 7, Skipper-Brown 12.

Charleroi : Milan Samardzic 4, Schoepen 8, Lisboa 11, Prepelic 6, Makwa 13, Izaw Bolavi 6, Jackson 22, Kuta 11.

Quarters : 21-22, 45-40, 55-50, 71-71, 83-81.