Alleen Braxgata zorgt voor Antwerpse punten op ijskoude hockeyspeeldag in de Eredivisie

Geen speelbaar hockeyveld in Luik en dus kwam Herakles op de twaalfde speeldag niet in actie op Old Club. Beerschot trok naar leider Gantoise, kwam via Gaëtan Perez zelfs op voorsprong, maar verloor uiteindelijk met 4-1. “Frustrerend, want we hockeyen de voorbije speeldagen goed, maar veroveren te weinig punten”, aldus Beerschot-speler Stanley Verhoeven. “De reden? Structureel zit het goed, maar om een bepaalde reden wil de bal er niet in. Dat we een duel tegen Gantoise gefrustreerd afsluiten, is eigenlijk een goed teken, want op dit moment is dat zeker het beste team van het kampioenschap.”