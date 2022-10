Allan Tshimanga trekt met KVK Ninove naar leider Patro Eisden: “We hoeven van niemand bang te zijn”

Dat voor dat verlies vooral in eigen boezem moest gekeken worden, beaamt iedereen op De Kloppers. “En dat zorgt dan voor ontgoocheling. Foutjes worden op dit niveau nu eenmaal afgestraft. Vaak gaat het om details, maar die details zijn nu eenmaal wel beslissend in een wedstrijd”, weet ook Allan Tshimanga.

De amper 21-jarige middenvelder is ook dit seizoen een vaste waarde in het basiselftal van Ninove. “Iedereen weet hoezeer ik uitkeek om wedstrijden te spelen op dit niveau en in deze reeks. Elke match is een plezier voor mij. Er wordt veel meer gevoetbald op dit niveau, maar ik ervaar ook veel agressievere aanpak. Er was bij aanvang van het seizoen wat onzekerheid over onze aanpassing aan eerste nationale, maar we hebben getoond dat we mee kunnen draaien en we eigenlijk van niemand bang moeten zijn”, meent Tshimanga.

De voorbije seizoenen behoorde Ninove telkens tot de betere ploegen van de reeks, met telkens een promotie als gevolg. Net dat gegeven is dat jaar wel wat anders. “Maar het is toch geen schande om tegen betere tegenstanders te moeten spelen. We zijn niet langer dé favoriet meer. Dat maakt dat we meer van match tot match kunnen leven en we ons toch vooral op ons eigen spel moeten focussen. Akkoord, onze supporters zijn de voorbije seizoenen heel verwend geweest met veel overwinningen. Nu proberen we ook telkens voor winst te gaan, maar is dat veel minder vanzelfsprekend”, aldus Thsimanga.

Topmatchen

Met matchen tegen Patro Eisden, Luik en La Louvière treft Ninove de komende drie wedstrijden enkel ploegen uit de top vijf van het klassement. “Topmatchen, maar ook wedstrijden waarin we punten willen pakken. We trekken zaterdag niet naar het verre Limburg met knikkende knieën. Zoals ik zei, we gaan altijd voor winst. Dat zal ook tegen de leider het geval zijn.”

