Allan Tshimanga moet met KVK Ninove mentaal loodzware week zien te verwerken op veld van nummer twee Club Luik: “Zijn niet kansloos”

Geen cadeau

Voorlopig staat Ninove opnieuw op een degradatieplaats. Het is ook maar de vraag of de club nog in eerste nationale wil blijven vertoeven nu De Doncker, die toch ook een belangrijke geldschieter was, er niet meer is. “We mogen niet vergeten dat we nog 13 wedstrijden voor de boeg hebben. Alles is dus nog mogelijk, maar uiteraard zullen we dan wel een aantal keer moeten zien te stunten. Andere factoren hebben we niet in de hand”, besluit Tshimanga die nog onzeker is over zijn toekomst maar al wel enkele aanbiedingen op zak heeft.