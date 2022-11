Allan Tshimanga met Ninove op puntenjacht tegen het jonge Antwerp: “Leeftijd speelt echt geen rol in deze reeks”

Dat Ninove het opnieuw met een andere doelman dan vorige week moet doe, staat nu al vast. Tweede doelman Naim Van Attenhoven is immers met Niger op stage vertrokken naar Turkije. Op eerste doelman Kevin Van Den Noortgaete moet Ninove dit jaar niet maar rekenen, zodat de van buikgriep herstelde Jari Jacobs tegen Antwerp opnieuw de Ninoofse netten leeg moet zien te houden. Ook achter de naam van Kevin De Wannemaeker staan vraagtekens wegens een contractuur. Nieuwkomer Hasan Özkan trainde al zijn tweede week mee en imponeerde als defensieve middenvelder. Özkan wordt in de kern opgenomen als zijn spelerslicentie in orde is.

Niet weg te denken uit de basiself van Ninove is de amper 21-jarige middenvelder Allan Thismanga. Haydock moest de voorbije wedstrijden regelmatig zijn team door elkaar halen omwille van blessures of tactische keuzes, maar Tshimanga is ook dit seizoen een vaste waarde. “Ik kan niet meer dan mijn best doen en me elke week 200% geven om het vertrouwen van de coach te behouden. Voorlopig lukt me dat”, geeft Tshimanga aan.

Vertrouwen

Hij is ervan overtuigd dat de resultaten van de voorbije weken niet in de spelershoofden zijn blijven hangen en dat het vertrouwen er nog steeds is. “We beginnen zondag aan een nieuwe match en moeten niet achterom kijken. Tegen Antwerp gaan we resoluut voor de drie punten. Dat het maar tegen een beloftenploeg is, vind ik dus nonens. Op dit niveau speelt leeftijd echt geen rol. Ik ben er zelf ook nog maar 21. Ook het argument dat het tegen een profploeg is die meer traint en speelt, mag geen excuus zijn om er niet vol in te geloven. Akkoord, matchen worden veel meer tactisch aangepakt dan we gewend zijn, maar we leren bij en met de kwaliteit die we hebben lopen, komt het echt wel goed met dit Ninove”, weet Tshimanga.