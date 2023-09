Allan Tshimanga en Lokeren-Temse houden sterk La Louvière in bedwang: “Enorm hard geknokt én verdedigd”

voetbal challenger pro league Arthur Sales keerde met goesting terug naar Lommel: “Meewerken aan ambities van de club en dan volgt mijn eigen plan automa­tisch”

Arthur Sales was in de zomer van 2021 één van de meest opvallende transfers van Lommel SK. De toen 19-jarige Braziliaan scoorde in zijn eerste seizoen bij groen-wit acht keer en leek op weg een vaste waarde te worden aan de Gestelsedijk.