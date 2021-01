Allan Deschodt verlaat FC Gullegem en kiest voor SV Diksmuide: “Een afscheid met een lach en een traan”

autosport Nico Verdonck start in Dubai aan stevig seizoen: “We staan zeker voor een uitdaging”

17:04 Dit weekend start in Dubai het internationale circuitseizoen met de 16de editie van de 24 uur van Dubai. Er verschijnen behoorlijk wat Belgen aan de start, met een stevige inbreng uit de Brusselse rand. Nico Verdonck, de snelle man uit Wemmel, zien we in een Aston Martin GT4, samen met de rasechte Brusselaars Stéphane Lémeret en Rodrigue Gillion. QSR Racing, met basis uit Roosdaal, doet in de Audi RS3 LMS dan weer een beroep op onder meer vader en zoon De Breucker uit Ternat.