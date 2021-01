Allan Deschodt verlaat FC Gullegem en kiest voor SV Diksmuide: “Afscheid met een lach en een traan”

VELDRIJDEN BELOFTEN Emiel Verstrynge niet op stage, wel naar Zilvermeer­cross in Mol: “Ik rijd graag door het zand”

13:14 Niet Thibau Nys of Lennert Belmans, maar Emiel Verstrynge is deze winter de beste Belgische eerstejaarsbelofte. De Adegemnaar zette dat vorige zondag op het BK voor profs in Meulebeke met een veertiende plaats in de verf. Zaterdag trekt hij naar de Zilvermeercross.