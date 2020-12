Allan Deschodt (FC Gullegem) over (voetbal)toekomst: “Er zijn geen zekerheden meer”

Allan Deschodt klopt al jarenlang 25 uren in een etmaal. Naast zijn zelfstandige job als ruwvoerdervertegenwoordiger baat hij samen met zijn vrouw Wendy Devos vakantieverblijf De Geestigaard in Kortemark uit. Daarnaast traint hij ook nog eens tweedenationaler FC Gullegem. Een leven aan 200 km per uur. The sky is the limit. Tot het coronavirus in maart 2020 een einde maakte aan zijn hectisch bestaan. Een bestaan dat hij mist. Ziet hij met de heropstart van de voetbalcompetitie halfweg februari 2021 licht aan het einde van de tunnel?

“Nog niet”, reageert Deschodt. “Corona lijkt een straatje zonder einde te worden. Wie denkt dat we binnen zes maanden opnieuw ons normaal leven kunnen oppikken, is naïef. Toen onze politici de match in handen gaven van de medische wereld, gaven we in één klap 100 jaar vrijheid en verworven rechten op. Ons lot in handen leggen van de medische wereld was geen goed idee. Een medische wereld die het wapen van de angst heeft gebruikt om de macht over te nemen. Die medische wereld heeft onze politici tot marionetten herleid.”

“Is het normaal dat een groep van pakweg zes vrienden, angst moeten hebben om een combi te zien passeren wanneer zij samen een babbeltje slaan? Neen, dat is niet normaal. Is het normaal dat minister Frank Vandenbroucke opnieuw als Messias ten tonele wordt gevoerd in de politiek? Neen, dat is niet normaal. Is het normaal dat Alexander De Croo, wiens partij verliezer was in de verkiezingen, premier van België is geworden? Neen, dat is niet normaal. Niks is nog rationeel. Er zijn geen zekerheden meer. Ook niet dat de voetbalcompetitie halfweg februari opnieuw van start gaat.”

Mes op de keel

“Iedereen is plots blij dat Voetbal Vlaanderen een nieuwe startdatum van de competitie heeft aangekondigd. Wat ik ervan vind om maar een halve competitie af te werken? Zoiets trekt toch op niks. De ploegen die de competitie slecht zijn gestart kunnen zich niks meer veroorloven. Ook FC Gullegem niet. Omdat we onze eerste drie matchen in één week tijd moesten afwerken ingevolge corona, ook al een oneerlijk gegeven, en we die competitie met drie nederlagen op rij en één op twaalf hebben aangevat, zullen we straks met het mes op de keel moeten voetballen.”

“Mathematisch staan we er niet zo goed voor. Maar voetbal is geen wiskunde, wel emotie. Ik ga ervan uit dat mijn bende nog orde op zaken zal stellen. Wanneer we dat zullen doen, is nog niet geweten. Ik zag mijn spelers al enkele maanden niet meer, maar stel wel vast dat ze gedisciplineerd hun looptrainingen afwerken.”