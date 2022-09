Allan Deschodt en SV Diksmuide trappen al op vrijdag de competitie op gang: “Beter gewapend dan vorig seizoen”

Het provinciaal voetbal schiet dit weekend uit de startblokken en in eerste provinciale is SV Diksmuide een van de schaduwfavorieten om dit seizoen mee te strijden voor de bovenste plaatsen. De ploeg van trainer Allan Deschodt versterkte zich in de transferperiode met als doelstelling beter te doen dan vorig jaar, toen het in de heenronde door het ijs zakte.

“De focus van de voorbereiding ligt op het wedstrijdfit krijgen van de hele spelersgroep”, steekt Deschodt van wal. “Afgaande op onze prestaties in de voorbije weken, denk ik dat we hierin geslaagd zijn. Na de matige terugronde hebben we deze zomer hard gewerkt om ons spelniveau op te krikken, de teamgeest aan te scherpen, de discipline opnieuw in de ploeg te krijgen en onszelf de juiste mindset aan te meten. De resultaten in de oefen- en bekerwedstrijden waren bevredigend. Als dat de parameters van een goede voorbereiding zijn, betekent dit dat we klaar zijn voor de competitiestart.”

Ruimere kern

Diksmuide zag, op aanvaller Thor Laleman na, de voltallige spelersgroep bijtekenen. Die kern werd in de zomer aangevuld met negen nieuwkomers. “Een groep van dertig spelers lijkt erg ruim, maar vergeet niet dat vorig seizoen onze terugronde in het water viel, omdat we met een heleboel blessures kampten”, vervolgt de oefenmeester. “Nu zijn we een pak beter gewapend tegen zo’n omstandigheden. Met Martijn Kirilov (kruisbanden) en Thomas Grillet (knieproblemen) hebben we bovendien nog twee spelers die nog geruime tijd out zijn. Rico Jordi, die vorig seizoen amper een match speelde, is dan voor het eerst sinds lang opnieuw wedstrijdfit, al mist hij nog wat ritme.”

Diksmuide opent als eerste de competitie, want het komt vrijdagavond al in actie tegen KWS Lauwe, dat op bezoekt komt in De Pluimen. “Een bewuste keuze, want we spelen al veel matchen op zaterdag en wilden iets speciaal doen op deze competitie-opener. Op die manier creëer je ook ruimte om in het weekend andere matchen te volgen. Lauwe is een van de best voetballende ploegen uit de reeks, met een ervaren trainer, die ik hoog inschat”, besluit Deschodt.

Vrijdag 2 september: SV Diksmuide – KWS Lauwe om 20.00 uur.