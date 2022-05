Allan Deschodt en Diksmuide zijn blij met seizoenseinde na ondermaatse terugronde: “Te veel cruciale spelers liepen een blessure op”

SV Diksmuide werkte een schitterende heenronde af en ging vanop een derde plaats de terugronde in. De Boterjongens konden die goede prestaties echter niet bevestigen na Nieuwjaar en zakten ze weg tot de negende plaats in eerste provinciale. Het gevolg van een grote blessuregolf, aldus coach Allan Deschodt.

We nemen de cijfers er even bij: voor de winterstop behaalde Diksmuide een knappe 27 op 45, wat 60% van de punten is, en scoorde daarbij 35 keer, met 24 tegengoals. Na Nieuwjaar oogt de balans een pak minder, met een 8 op 39, wat 20% van de punten is, en 14 gemaakte doelpunten en 33 tegengoals. “Het was inderdaad een tweede seizoenshelft in mineur, met als dieptepunt onze laatste acht matchen, waarin we slechts één puntje pakten”, steekt de Diksmuidse T1 van wal. “Het is niet onze stijl om ons te verbergen achter excuses, maar uiteindelijk kon je niet anders dan vaststellen dat te veel cruciale pionnen een lange tijd out waren en onze jonge jeugdspelers, die de voorbije maanden volop hun kans kregen, nog niet het vereiste niveau halen om in eerste provinciale hun mannetje te staan.”

“Zo speelden we de voorbije maanden telkens met een negental jongens die geboren zijn tussen het jaar 2000 en 2005. Dat is uniek voor deze reeks en deze aanwijsbare reden verzacht het leed, maar te vaak stonden we machteloos en hadden we te weinig in huis om op de overwinning te jagen. In dat opzicht is het een kleine verlossing dat het seizoen er nu opzit voor ons.”

Evenwicht was zoek

Toch is het niet alleen maar kommer en kwel bij KSV Diksmuide. “In de heenronde bewezen we dat we met onze vaste jongens erg attractief voetbal brengen en met de besten mee konden uit deze reeks”, vervolgt Deschodt. “We leren uit onze fouten en volgend seizoen zal onze kern wat uitgebreider zijn, om scenario’s als dit seizoen te vermijden. Pas op, wij zullen jeugdspelers veel kansen blijven geven, maar het evenwicht tussen jong en oud was na de winterstop wat zoek.”

Het was een lang seizoen voor Diksmuide, dat in juni al aan de voorbereiding begon, zodat de riem er nu een tijdje afgaat in de Boterstad. “Niet enkel voor ons, maar ook voor de B-ploeg in derde provinciale waren de voorbije maanden erg zwaar. Wij plukten ginds jongens weg om onze blessures op te vangen, zodat zij met jongens uit de U19-ploeg aan de slag moesten gaan. Iedereen verdient deze rust”, besluit de oefenmeester.