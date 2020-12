Alixe Bosteels (16) voor het eerst aan de aftrap in de Super League: “Tof om zo het jaar af te ronden”

Alixe Bosteels kreeg in een 3-4-3 een opdracht als rechtermiddenvelder. Ze mocht de flank op en neer lopen. Bij de vroege Gentse openingsgoal raakte ze betrokken. “Ik zou de beelden nog eens moeten zien, denk dat ik een verre bal in de zestien van de thuisploeg drop wat tot een geharrewar leidde”, blikt de studente Latijn-Wiskunde terug. “In dat geharrewar duwde een speelster van Aalst de bal in eigen doel. Aalst kwam via Margaux Van Ackere snel langszij. Even hadden we het lastig omdat de thuisploeg altijd het hoofd van Van Ackere zocht. Toch hielden we de eerste helft de bovenhand. We scoorden nog twee maal en lieten heel wat mogelijkheden liggen.”

Klein beetje stress

Lobke Loonen nam die twee goals (17’ en 20’) voor haar rekening. De Nederlandse spits viel net voor de rust geblesseerd uit. Ella Van Kerkhoven viel voor de tweede keer in acht dagen in en legde net voor het uur de eindstand vast. Dertien minuten voor het einde mocht Bosteels naar de kant. “Over mijn eerste helft ben ik tevreden, mijn tweede periode was iets moeilijker”, taxeerde Bosteels haar eigen prestatie. “Uit de volgorde waarop de namen van de wedstrijdselectie werden genoteerd kon ik afleiden dat ik op Aalst aan de aftrap zou komen. Dat zorgde voor een klein beetje stress, maar wel tof om het jaar op die manier af te sluiten. Eigenlijk kreeg ik pas net voor de start van de voorbereiding op het seizoen te horen dat ik met de A-kern zou trainen. Gelukkig maar want anders moest ik nu toekijken want de beloftenploeg kan door het coronavirus geen competitie afwerken.”

Geen interlands in Malta

Nochtans kreeg Bosteels in de aanloop naar haar echte debuut in de Super League ook minder goed nieuws. “Het kwalificatietoernooi voor het Europees kampioenschap U17 in Malta is definitief geschrapt”, weet de jonge speelster. “Dat was nochtans iets waar ik naar uitkeek. En wat er met de nationale ploeg volgend jaar op me afkomt weet ik helemaal niet.”