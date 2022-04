Alix Gerniers zag Gantoise naast bronzen medaille grijpen: “We hebben ons getoond aan Europa”

Bij hun eerste optreden bij de Europese elite knokte Gantoise meteen om de medailles. Op volle kracht gebeurde dat niet. Alix Gerniers zag eerder al het toernooi aan haar voorbijgaan en tot overmaat van ramp viel ook Stephanie Vanden Borre in de halve finale tegen Den Bosch geblesseerd uit. Dat weerhield de dertien overgebleven speelsters van coach Kevan Demartinis niet om in de wedstrijd tegen Junior het heft in handen te nemen. De kansen waren voor Gantoise, maar bij een eerste Spaanse pc in minuut negentien was het wel raak aan de overkant: 0-1. Net voor rusten scoorde Anne-Sophie Vanden Borre, ook op een strafcornervariant, de oververdiende gelijkmaker (1-1). In de tweede helft kregen we hetzelfde spelbeeld met een dominanter Gantoise. Opnieuw toonde Junior zich echter dodelijk efficiënt op pc. Strafcorner nummer twee, betekende ook doelpunt nummer twee (1-2). Gantoise deed er nog alles aan om shoot-outs uit de brand te slepen, maar de bal ging er niet meer in. “Ik had deze wedstrijd liever verdiend verloren”, aldus een zwaar ontgoochelde Alix Gerniers. “Junior toonde zich misschien net iets meer ervaren. Dat is de harde realiteit.”