Alix Gerniers trots na winst met Gantoise in topper op Braxgata: “We gaan leren uit puntenverlies van voorbije week”

hockey eredivisie vrouwenIn Boom stond met Braxgata tegen Gantoise de absolute topper in de Eredivisie bij de vrouwen op het programma. Een interessant duel, zeker omdat landskampioen Gantoise de voorbije week uiterst zeldzaam puntenverlies leed. Gantoise haalde het met 2-3 en kapitein Alix Gerniers was tevreden. “Er werd veel gepraat over die één op zes, dit is ons antwoord”, aldus Gerniers.

Na een week waarin Gantoise een spectaculaire reeks van 93 matchen zonder nederlaag onderbroken zag – vorige week werd er met 1-0 verloren op Racing en woensdag volgde een 2-2-gelijkspel tegen Watducks – knoopte landskampioen Gantoise in de topper op Braxgata weer met de overwinning aan. In de negentiende minuut opende Barbara Nelen op voorzet van Berta Bonastre – beide zijn trouwens ex-speelsters van Braxgata – de score (0-1). Na de pauze zorgde Lara Oviedo voor 0-2, maar dankzij een strafcorner omgezet door Stephanie Vanden Borre kwam Braxgata weer in de wedstrijd. De kloof van één doelpunt stond echter slechts vier minuten op het scorebord. Delfina Gaspari zette Gantoise opnieuw op rozen: 1-3. Stephanie Vanden Borre scoorde tegen haar ex-team nog een tweede keer op pc, maar echt in problemen kwam Gantoise niet meer (2-3).

“Op basis van het aantal kansen lijkt me dit een verdiende overwinning”, aldus Gantoise-kapitein Alix Gerniers. “Jammer dat we op strafcorner twee doelpunten tegen krijgen. Na die recente één op zes is dit voor ons een belangrijke overwinning.”

Trots op parcours

Dat Gantoise de spectaculaire reeks onderbroken zag, zat er uiteraard ooit eens aan te komen. Met 93 matchen zonder nederlaag werd de kaap van honderd net niet gehaald. “Puur symbolisch is dat wel jammer”, aldus Gerniers. “Een reeks van honderd matchen zonder nederlaag had gewoon tof geweest. Nu is 93 ook niet slecht (grijnst). Ik ben trots op ons parcours. We hadden de indruk, en misschien is dat logisch, dat heel wat mensen blij waren met ons puntenverlies. We leken wel een team in crisis. Deze zege op Braxgata is ons antwoord. We hebben nu meegemaakt wat verliezen is en kunnen daar nog veel uit leren”.

Het puntenverlies van Gantoise de voorbije week was trouwens vermijdbaar. Op Racing botste het team op een uitstekende doelvrouw Grimard en viel het enige doelpunt pas in de slotminuut. Woensdag tegen Watducks liet Gantoise in eigen huis een 2-0-voorsprong liggen.

