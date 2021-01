Alireza Beiranvand (28) stilaan boven water bij Antwerp: “Van hier ga ik naar een van de beste clubs ter wereld”

En toen klaarde de hemel op. Zeven goals kreeg hij in z’n bak in zijn eerste drie matchen, maar de voorbije tien dagen verzamelde hij drie clean sheets. Alireza Beiranvand (28) doet het momenteel zó goed bij Antwerp - gisteravond was hij nog Man van de Match tegen Eupen - dat zelfs een extra doelman niet meer zo hoogdringend is. “Heel het Iraanse volk bidt voor mij.”

‘Moeilijk gaat ook’: beter kunnen we de eerste maanden van Beiranvand bij Antwerp niet omschrijven. Maanden nadat z’n komst een eerste keer werd aangekondigd, arriveert hij toch nog op de Bosuil. Op een moment dat Jean Butez al weken meetraint. Gevolg: Beiranvand zit op de bank. “Maar dat ik niet speelde zorgde ervoor dat ik dubbel zo hard trainde. Vertrekken? Geen seconde aan gedacht. Nooit. Ik wou nog beter mijn best doen om de trainer te overtuigen. ‘Je hebt twee maanden achterstand’, zei die toen ik toekwam. Maar het is niet dat ik twee maanden niets had gedaan hé... Het was frustrerend dat ik geen kans kreeg. Ik was echt slecht gezind. Pas op, dat had niets met Jean te maken. Naast het veld is hij mijn beste vriend. Maar erop is hij mijn vijand.”

Casillas & Kepa

Uiteindelijk kreeg Beiranvand toch zijn kans. Op Tottenham in de Europa League en erna thuis tegen Club Brugge. Dat liep niet helemaal van een leien dakje. Meer nog: Leko was na Club opvallend hard voor Beiranvand. Iets wat Beiranvand, en zijn 3 miljoen Instagramvolgers maar matig konden accepteren.

“Hoe kon hij zoiets zeggen? Dat doe je niet. Ik was mentaal gebroken door die uitspraken. Een coach is als een vader, dan is zo’n uitspraak een grote mentale opdoffer. Als een coach zo over je praat, dan denk je dat je geen kans meer gaat krijgen natuurlijk. Kijk naar de relatie tussen José Mourinho en Iker Casillas destijds bij Real Madrid. Hij zette hem er ook naast. Maar die dingen gebeuren soms. Kepa, een van de beste keepers ter wereld, zit nu ook op de bank bij Chelsea. En ergens wist ik dat ik vroeg of laat mijn kans zou krijgen. Ik heb nooit getwijfeld aan mezelf. Geen moment. En heb nog geen seconde spijt gehad van hier te tekenen, echt. Elke dag geniet ik meer en meer van in Europa aan de slag te zijn. En heel het Iraanse volk bidt voor mij. Dat stuwt me verder om nog harder te werken. Ik ben niet naar hier gekomen om hier te blijven voor de rest van mijn leven. Van hier ga ik naar een van de beste clubs ter wereld, je zal wel zien.”